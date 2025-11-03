Yurttaş Birlikteliği Hacettepe’de yaşanan olayları değerlendirdi: Ülkeyi demokratikleştiren gençlerin engellenmesinin girişimi

Yurttaş Birlikteliği sözcüsü Şenal Sarıhan son dönemde Hacettepe Üniversitesi'nde oluşan gergin ortam ve çıkan kavgalara ilişkin açıklama yaptı. Çıkan olaylarda bir tarafta elleri palalı, yüzleri maskeli, eğitimli profesyonel saldırganların; diğer tarafta yemek hakları için mücadele eden üniversite öğrencilerinin bulunduğunu söyleyen Sarıhan, "Saldırganların, farklı görüşlere, görüşle-fikirle yanıt vermeyi değil, şiddetle karşılamayı istedikleri açıktı. Üniversite öğrencilerinin çok masum istemleri için dahi seslerini yükseltmelerine izin verilmek istenmiyordu. Bizler, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin yan yana geldiği, Yurttaş Birlikteliği olarak, hakları için mücadele eden Hacettepe öğrencilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

"ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN YANINDAYIZ"

Saldırıyı, "Geçmişten bugüne demokratik hakları için verdikleri mücadele ile ülkeyi demokratikleştiren gençlerin engellenmesinin girişimi" olarak yorumlayan Sarıhan, "Gençliğin, 19 Mart’ta Beyazıt’tan başlayan, dalga dalga Ankara Üniversitelerine yayılan demokratik talepleri yok sayılmak istenmektedir. Ancak, yurttaşlar ve hak arama geleneğinin sürdürücüsü olan Yurttaş Birlikteliği olarak, bizim bileşenlerimiz ve çocuklarımız olan üniversite gençliğinin demokratik mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz" diye konuştu.

Sarıhan şu sorulara yanıt aradı:

-Ellerinde palalar, yüzlerinde maskelerle üniversitelilere saldıranlar kimlerdir? Bu çeteler kimler tarafından beslenmektedir?

-Saldırıya uğrayan üniversiteliler gözaltına alınırken saldırganlar da gözaltına alınmış mıdır? Haklarında ne gibi bir işlem yapılmıştır.?

-Üniversitenin Sayın Kayyım Rektörü, daha dün üniversitenin huzurunu bozduklarını ifade ettiği bu saldırgan grupla ilgi bugün neden tutumunu değiştirmiştir?.

- Olaya müdahale etmek amacı ile Üniversiteye giren emniyet güçleri, saldırganlara neden engel olmamışlardır? Bu konuda bir soruşturma söz konusu mudur?