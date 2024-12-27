Yurttaş Birlikteliği sahaya iniyor: Bizim söz hakkımız var

Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:07

Güncelleme: 27.12.2024 - 14:12

Çeşitli sivil toplum örgütü, sendika, dernek, konfederasyon ve platformun bir araya gelerek oluşturduğu Yurttaş Birlikteliği, “Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” çağrısıyla yarın saat 13.00’de Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirecekleri miting öncesi katılım çağrısını dile getirerek, basın açıklaması yaptı. Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan basın açıklamasında Yurttaş Birliği’nin miting tertip komitesi adına hukukçu Şenal Sarıhan konuştu.

'SÖZ HAKKIMIZ VAR'

“Ülkemizin özellikle son yıllarda giderek karanlığa doğru gittiğinin acısını en yoğun olarak biz yurttaşlar hissediyoruz” diyen Sarıhan, “Hepimizin sorunu var. Sorun olmayan yok neredeyse. Ama hepimizin de umudu var. İşte bu umudu dile getirmek için bu umudu yükseltmek için ve yükselttiğimiz sesimizi, iktidara yönetenlere 28 Aralık'ta saat 11.00’de AKM önünde toplanıp yürümeye başlayacağız” dedi.

Sarıhan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kaybettiğimiz o kadar çok şey var ki bütün bunların arasında bir araya gelmek ve hep birlikte mücadele etmek için de yollar arıyoruz. Tek aracımız demokrasi. Demokratik kuralları işletmek. Bizim söz hakkımız var yurttaşlar olarak. Toplanma, ifade özgürlüğümüz var."

'BAŞTA CHP SES YÜKSELTTİ'

Demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri olduklarını ama ekonomik kimliklarinin yurttaşlık olduğunu söyleyen Sarıhan, "Yeni bir acıya daha tanıklık ettik. Asgari ücret sorunu. ‘Siz yoksunluğa mahkumsunuz. Yoksul olun. Karnınızı doyurmayın. Sadece öte dünyaya bağlanın. Açlıkla, sefaletle yaşayın. Herhangi bir kültür olanağına kavuşmayın. Okumayın, yazmayınız, tiyatroya gitmeyiniz, sinemaya gitmeyin. Bunlar lüks şeylerdir. Şükredin’ der gibi bir açıklama yapıldı. TÜİK'in rakamlarının altında olan bir değerlendirme yapıldı. Ve dün siyasi partiler, başta CHP olmak üzere seslerini yükselttiler. Onlar da yurttaşların bu mitinge davet ettiler" diye konuştu.

Sarıhan’ın konuşmasının ardından basın açıklamasına katılan vatandaşlar yaşadıkları sorunları, sıkıntıları anlattı. Yurttaş Birliği üyesi vatandaşlar, açıklama sonrasında Kızılay’da miting bildirisi dağıtarak, katılım çağrısında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL KATILIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ ve Hak-İş Konfederasyonlarını ziyaret etmiş, bu asgari ücretle geçim olmayacağını, "Geçim olmazsa, seçim olur" sözleri ile sahaya ineceklerini mitingler düzenleyeceklerini söylemişti. Özel ayrıca, "Bundan sonra bizim bu meseleye asla ve asla tahammüllü yaklaşmamız mümkün değil, biz cumartesi günü 66 sivil toplum örgütünün çağrısıyla Ankara'da yapılacak mitinge varız. 30 bin liranın altındaki asgari ücrette yokuz, cumartesi Tandoğan'da varız. O mitinge CHP olarak tüm asgari ücretlileri ve emeklileri çağırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.