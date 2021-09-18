Yurttaş en az politikacılara güveniyor

18 Eylül 2021 Cumartesi, 15:42

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 'Kurumlara Güven' anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Üzülecek bir durum ama gerçeğimiz. Halkın en az güvendikleri medya mensupları ve politikacılar. Niye acaba? pic.twitter.com/vZJoQTs3FP — Ozer Sencar (@ozersencar1) September 18, 2021

Sencar'ın paylaştığı ankete göre, yurttaş en çok orduya güvenirken, en az ise medya mensupları ve politikacılara güveniyor.

Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anketin sonuçları şöyle:

Ordu: 7,1

Polis: 6,3

Türkiye Büyük Millet Meclisi: 5,3

Cumhurbaşkanlığı: 5,1

Kamuoyu Araştırma Şirketleri: 4,8

TÜİK: 4,5

Yargı ve Mahkemeler: 4,2

Medya: 3,6

Politikacılar: 3,5







