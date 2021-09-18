Yurttaş en az politikacılara güveniyor

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 'Kurumlara Güven' anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre, yurttaş en çok orduya güveniyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 15:42
Yurttaş en az politikacılara güveniyor
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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 'Kurumlara Güven' anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sencar'ın paylaştığı ankete göre, yurttaş en çok orduya güvenirken, en az ise medya mensupları ve politikacılara güveniyor.

Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anketin sonuçları şöyle:

Ordu: 7,1

Polis: 6,3

Türkiye Büyük Millet Meclisi: 5,3

Cumhurbaşkanlığı: 5,1

Kamuoyu Araştırma Şirketleri: 4,8

TÜİK: 4,5

Yargı ve Mahkemeler: 4,2

Medya: 3,6

Politikacılar: 3,5




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