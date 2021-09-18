Yurttaş en az politikacılara güveniyor
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 'Kurumlara Güven' anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre, yurttaş en çok orduya güveniyor.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, 'Kurumlara Güven' anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Üzülecek bir durum ama gerçeğimiz. Halkın en az güvendikleri medya mensupları ve politikacılar. Niye acaba? pic.twitter.com/vZJoQTs3FP— Ozer Sencar (@ozersencar1) September 18, 2021
Sencar'ın paylaştığı ankete göre, yurttaş en çok orduya güvenirken, en az ise medya mensupları ve politikacılara güveniyor.
Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı anketin sonuçları şöyle:
Ordu: 7,1
Polis: 6,3
Türkiye Büyük Millet Meclisi: 5,3
Cumhurbaşkanlığı: 5,1
Kamuoyu Araştırma Şirketleri: 4,8
TÜİK: 4,5
Yargı ve Mahkemeler: 4,2
Medya: 3,6
Politikacılar: 3,5
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