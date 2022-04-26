Gezi davasındaki kararlar Taksim Dayanışmasının çağrısıyla protesto ediliyor

26 Nisan 2022 Salı, 18:11

Gezi Davası'nda hapis cezası kararlarının ardından Çağlayan Adliyesi önünde adalet nöbeti başlatan Taksim Dayanışması, bugün saat 19.00'da Beyoğlu'da yapılacak protestoya çağrı yapmıştı.

Ülkenin pek çok kentinde de bugün eylem çağrıları yapıldı.

Taksim Dayanışması, Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ve Şerafettin Can Atalay hakkında 18 yıl hapis cezası verilmesinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde adalet nöbeti başlatmıştı. Dayanışma bugün 19.00'da yapılacak protesto açıklamasına da çağrı yapmıştı.

Dün geç saatlerde yapılan duyuruda, "Gezi Davası'nda verilen hukuksuz karara karşı gerçekleştireceğimiz basın açıklaması için yarın (Salı) 19.00'da Taksim'de TMMOB Makina Mühendisleri Odası önünde buluşuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Taksim Dayanışması'nın çağrısının ardından yurttaşlar Taksim'de TMMOB Makina Mühendisleri Odası önünde toplanmaya başladı. Bir araya gelen yurttaşlar, "Her yer Taksim, her yer direniş!", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

ANKARA'DA DA PROTESTO EDİLİYOR

Sendikalar ve emek örgütleri, Ankara’da; "Gezi Davası" kararlarına karşı ortak tepki gösterdi. DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın yaptığı ortak açıklamada, "Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Gezi direnişini, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi ve özgürlük çığlığını susturamayacaksınız” denildi.

DİSK, KESK, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Gezi Parkı Davası’nda dün verilen kararları, Ankara Ulus’ta protesto etti. Açıklamaya; CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de katıldı.

Protesto sırasında; “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Her yer Gezi her yer direniş”, “Hükümet istifa”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

Açıklamaya katılan üniversite öğrencileri; üzerinde, “Biz geziciyiz siz gidici”, “Gezinin meşalesi elden ele”, “Geziyi geleceği savunuyoruz” dövizleri taşıdı.

Açıklamada “AKP’den hesabı emekçiler soracak” “her yer gezi her yer direniş” “Hükümet istifa” “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.