Yurttaş isyan etti: '25 bin liralık iş yaptım 27 bin lira elektrik faturam var'

02 Mart 2022 Çarşamba, 17:57

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Kuru Temizleyiciler ve Halı Yıkayıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı ziyaret etti. Yıldırım Kaya, Oda Başkanı Muharrem Erdal’a “Elektriğe gelen yüzde 127 zam ve KDV’yi yüzde 8’ e indirmeleri nasıl etkiledi” diye sordu. Erdal, KDV’nin yüzde 8 ‘e indirilmesinin esnaf için bir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarının geri alınması için yaptığı bireysel fatura ödememe eylemini anımsattı.

“GELİR GİDERİ KARŞILAMIYOR”

Kaya’nın, “Hizmetinize zam yaptınız mı” diye sorduğu kuru temizlemeci, 2 yıldır zam yapamadığını belirterek şöyle konuştu:

“Vatandaşın alım gücü yok, sıfır. Maaş artıyor, enflasyon yükseliyor. 70 liraya aldığımız kimyasal 350 lira oldu. Bakın elektrikte, normal ayda bir gelen faturamızın yanında, şu an bir de ara ödememiz geldi. Benim normal geçen yıl ödediğim fatura 12 bin lirayı geçmezken, 15 bin lira geldi. Ara ödemem 9 bin lira. Şimdi sözleşmeli çalışıyoruz, yani firmalardan sözleşmeli alıyoruz. Artık firmalar sözleşme kabul etmiyor. Çünkü, öngöremiyorlar. 25 bin liralık iş yaptım 27 bin lira elektrik faturam var. Çünkü biz makinalarımızı kışın biraz daha fazla yakıyoruz, donmasın diye çalıştırıyoruz ama gelir gideri karşılamıyor. Mazotu karşılayamıyoruz, her şey cebimizden gidiyor. Biz sadece elektriğe çalışıyoruz. Yüzde yüzünü yüklediler, yüzde 44’e denk geliyor bizim zamlar”