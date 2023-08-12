Yurttaş sağlığı hiçe sayılıyor

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla yaz aylarında görülen gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

(Yaşar Üzümcü)



Üzümcü, Tarım Orman Bakanlığı’nın gıdaları uygun sıcaklıklarda saklamayan işletmeler için gerekli işlemleri yapması gerektiğine dikkat çekti. Üzümcü, ‘’Elektrik maliyetlerinden dolayı bazı küçük işletmelerin ve satış noktalarının özellikle geceleri, dondurma dolabını ve diğer soğutucu dolaplarını kapattıkları yönünde duyumlar alıyoruz. Bu işletmelerin gıda güvenliğine aykırı olarak tüketici sağlığını hiçe sayan uygulamalar kabul edilemez” diye konuştu.

RİSKİ AZALTAN ÖNLEMLER

Yaşar Üzümcü, gıda zehirlenmesi riskine karşı yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yaz aylarında dondurma satın alınırken çözülüp, tekrar dondurulmamış, orijinal şekli ve ambalajı değişmemiş dondurmalar alınmalıdır. Donmuş tavuk eti, balık, kıyma ve parça et kesinlikle oda sıcaklığında çözdürülmemeli, çözdürme işlemi buzdolabında, diğer besinlerle temas etmeyecek şekilde, 24 saat içinde yapılmalıdır.”