Yurttaş ucuz gıda sırasında

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 04:48

Ekonomik kriz bu bayramda da yurttaşlara, en çok da emeklilere vururken 1000 lirası henüz yatırılmayan 4 bin liralık destek de sorunları çözmeye yeterli olmadı. Ankaralı yurttaşlar, dün Şeker Bayramı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle Çankaya Belediye binası yanında açılan Başkent Market’e gitti.

Yurttaşlar, diğer kasap veya zincir marketlere göre daha uygun fiyata et satışı yapan marketin önünde sıra oluşturdu.

‘MAAŞ ERİDİ GİTTİ’

Kuyrukta 65 yaş üstü emekli yurttaşların yoğunlukta olduğu görüldü. Bayram öncesinde bu sıraya niçin girdiklerine ilişkin sorulan soruya yanıt veren bir yurttaş, “Emekli maaşı ne ki? Eridi gitti. Ucuz et için sıraya girdik. Kasapta bir et ne kadar pahalı biliyor musun?” cevabını verdi. Bayram için hazırlıklarını maddi yetersizliklerinden dolayı tamamlayamadığını söyleyen bir yurttaş, “Diğer marketlerle burası 400 lira fark ediyor. Bayram ikramiyesi 3 bin lira verdiler neye yetecek? Torunuma bir oyuncak alayım dedim, 450 lira. Geri çıktım, alamadım. Destekler kesinlikle yetersiz” dedi.

KAMPANYA 1 NİSAN'A KADAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Başkent Market şubelerinde ucuz et kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 1 Nisan 2025’e kadar GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile mobil marketlerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL, dana sucuk 499 TL’den satılmaya devam edecek.