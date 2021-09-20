Yurttaşa bozuk Biontech aşısı mı yapıldı? Valilikten açıklama
Zonguldak’ta aşı olan bazı vatandaşlara “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı” tespit edilince aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü ortaya çıktı.
Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kamuoyunda yayınlanan bazı haberlerde ikinci doz olarak yapılan bazı aşıların bozuk olduğu iddiası üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.
17 Temmuz tarihinde uygulanan Covid-19 Biontech aşılarından bir bölümünün “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı”nın hastane yönetimince tespit edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre bunun üzerine konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilerek, izlenmesi gereken yol hakkında görüş soruldu.
"KESİNLİKLE BOZUK DEĞİL"
Daire Başkanlığı ise cevap olarak daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi. Aşıların kesinlikle bozuk olmadığı, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması sebebiyle tekrar edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hakaret ettiği dansçı sessizliğini bozdu
- Şahin Mengü hayatını kaybetti
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir
- Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç
- Kritik karar öncesi dolar/TL kuru sıçradı!
- AKP, MHP'yi ikna edemedi
- Arınç'tan AKP'ye sert sözler
- İşte yıl sonuna kadar beklenen zam oranı