Yurttaşa ekmek kuyruğu, beylere saray
Türkiye’nin en yoksul illerinden Kars’ta, 8 milyon 136 bin lira harcanan Beylerbeyi Sarayı restore edilip, Vilayetler Evi yapıldı.
Kars Kalesi eteklerindeki, 1579'da ‘'Kıbrıs Fatihi'' Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Beylerbeyi Sarayı, Vilayetler Birliğince otele dönüştürüldü.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, ‘'Ve Hotels Kars Beylerbeyi Sarayı'' adıyla hizmete açılan otel için 6 milyon 736 bin lira ödendi. Otel ekipmanı ve mobilyalara da 1 milyon 400 bin lira harcandı. Vilayetler evinden bürokratlar yararlanacak, 18 oda ve 50 yataklı otel, tüm vatandaşlara hizmet verecek. Ve Hotels Kars Beylerbeyi Sarayı’nda 120 kişilik cafe ve restoran bölümü de bulunuyor.
AKP'Lİ BAKANLARDAN ZİYARET
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Ve Hotels Kars Beylerbeyi Sarayı" milletimizin hizmetine açıldı. Vilayetler Birliği kalitesini Kars'ın mimari silüeti ile buluşturduğumuz bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi. Ulaştırma eski Bakanı ve AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, AKP Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve AKP Merkez İlçe Başkanı Muammer Sancar da sarayda inceleme yaptı.
EKMEK KUYRUĞU
Aralık ayında Kars'ta ekmek fiyatının 2,5 liraya yükselmesinin ardından vatandaşlar ekmeği 1.5 TL'den satan belediyenin Halk Ekmek büfelerine akın etmiş, uzun kuyruklar oluşturmuştu. 10 ayrı noktada bulunan Halk Ekmek büfelerinde yaklaşık 10 bin ekmek yarım saat içinde tükenmişti.
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