Saray'da tepki çeken yemekli toplantı

Öte yandan Erdoğan, eski bakan ve milletvekillerinin AKP için çalışmaya devam etmesini isteyerek, “İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizleri, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum” şeklinde konuştu.

