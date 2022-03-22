Saray'da tepki çeken yemekli toplantı
"Tayyip Erdoğan 'Genel Başkan' sıfatıyla sarayda partisinin eski ve yeni milletvekillerini toplamış yemek veriyor" diyen CHP'li Özel, "Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 84 milyonun vergileriyle bir parti yararına verilen yemeğin yapılan harcamanın yasal ahlaki vicdani bir tarafı var mı?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Erdoğan, eski bakan ve milletvekillerinin AKP için çalışmaya devam etmesini isteyerek, “İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizleri, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum” şeklinde konuştu.
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