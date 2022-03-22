Saray'da tepki çeken yemekli toplantı

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 09:17
<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.<br></p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

<p>Toplantının Saray'da yapılması tepki çekti. Yemekli toplantının parti tarafından mı yoksa devletin kasasından mı karşılandığı merak konusu oldu.&nbsp;<br></p>

Toplantının Saray'da yapılması tepki çekti. Yemekli toplantının parti tarafından mı yoksa devletin kasasından mı karşılandığı merak konusu oldu. 

<p>CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın yemekli toplantısına sert tepki gösterdi.<br></p>

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın yemekli toplantısına sert tepki gösterdi.

<p><em>"Tayyip Erdoğan 'Genel Başkan' sıfatıyla sarayda partisinin eski ve yeni milletvekillerini toplamış yemek veriyor"</em> diyen CHP'li Özel, <em>"Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 84 milyonun vergileriyle bir parti yararına verilen yemeğin yapılan harcamanın yasal ahlaki vicdani bir tarafı var mı?"</em> ifadelerini kullandı.&nbsp;<br></p>

"Tayyip Erdoğan 'Genel Başkan' sıfatıyla sarayda partisinin eski ve yeni milletvekillerini toplamış yemek veriyor" diyen CHP'li Özel, "Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 84 milyonun vergileriyle bir parti yararına verilen yemeğin yapılan harcamanın yasal ahlaki vicdani bir tarafı var mı?" ifadelerini kullandı. 

<p>CHP'li vekil sözlerini <em>"Yazıklar olsun!"</em> ifadesiyle bitirdi.<br></p>

CHP'li vekil sözlerini "Yazıklar olsun!" ifadesiyle bitirdi.

<p><strong>SESİNİN KISIKLIĞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ</strong></p><p>Erdoğan, sesinin kısık olmasına ilişkin <em>“Kusura bakmayın, cuma günü Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık, orada şifa bulduk elhamdülillah”</em> dedi.<br></p>

SESİNİN KISIKLIĞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Erdoğan, sesinin kısık olmasına ilişkin “Kusura bakmayın, cuma günü Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık, orada şifa bulduk elhamdülillah” dedi.

<p>Öte yandan Erdoğan, eski bakan ve milletvekillerinin AKP için çalışmaya devam etmesini isteyerek,<em> “İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizleri, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum”</em> şeklinde konuştu.<br></p>

Öte yandan Erdoğan, eski bakan ve milletvekillerinin AKP için çalışmaya devam etmesini isteyerek, “İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizleri, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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