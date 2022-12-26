Yurttaşın bankalara olan borcu 1 trilyon 478 milyar liraya ulaştı!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:39

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşların bankalara olan borçlarında yılbaşından bu yana 452 milyar lira, toplam borçlarında ise 458 milyar liralık artış yaşandığını söyleyerek, “Geliri yetmediği halde, yüksek enflasyon nedeniyle harcamalarını öne çekip borçlanan vatandaşların bankalara olan borcu bir haftada 23 milyar lira daha artarak 2 Aralık itibariyle 1 trilyon 478 milyar liraya ulaştı. Vatandaşlar yeni yıla umutla değil büyük bir borç yüküyle giriyor” şeklinde konuştu.

“BİR HAFTADA KREDİ KARTI BORCU 12 MİLYAR LİRA ARTTI”

Vatandaşların borcunun 1 trilyon 67 milyar lirasının bireysel kredilerden, 411 milyar lirasının da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklandığını söyleyen Başevirgen, “Kredi ve kredi kartlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşın borcu her geçen gün katlanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 10,7 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 11,9 milyar liralık artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEDE BORÇSUZ HANE KALMADI”

AKP iktidarının, ekonominin şahlandığı iddialarına karşılık halkın gerçeklerinin bunun tam tersi olduğunu söyleyen Bekir Başevirgen, “Ülkede borçsuz kimse kalmadı. Gelirleri harcamaları karşısında yetersiz kalan vatandaşlar bankaların kapısını çalmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre ekim ayı itibariyle bireysel kredi kullananların sayısı 37,5 milyona çıktı. Yani ülkede 25 milyon hane olduğu düşünüldüğünde borçsuz hane kalmamış oldu” diye konuştu.

“SON BİR YILDA BİREYSEL KREDİ KULLANANLARIN SAYISI 1,9 MİLYON KİŞİ ARTTI”

Bireysel kredi kullanan kişi sayısının son bir yılda 1,9 milyon kişi arttığını söyleyen CHP’li Başevirgen, “Ekim ayında 254 bin kişi ilk defa kredi kartı, 125 bin kişi tüketici kredisi ve 163 bin kişi de kredili mevduat hesabı kullandı. Vatandaşlar mecburiyetten bu kadar borç yükünün altına girse de çoğu kişi borcunu ödeyemiyor. 4 milyon 165 bin 902 kişi bankalara borcunu ödeyemediği için yasal takibe alındı. Ekonomik tablo bu kadar kötüyken, vatandaşlar bu borçların nasıl ödeneceğini kara kara düşünüyor. 2023 yılında vatandaşları yine ağır bir borç yükü bekliyor" dedi.