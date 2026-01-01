Yurttaşın derdi 2026'da da geçim sıkıntısı... 'Bu sene hiç kimse umutlu girmedi, herkes umutsuz'

İzmir’de yeni yılda kent merkezinde ve birçok noktada yaya ve araç trafiğinde yoğunluk oluştu.

Resmi kutlama programı ve konser düzenlenmemesine rağmen yurttaşlar yeni yılı sokaklarda, mekanlarda ve açık alanlarda karşılamayı tercih etti.

Ancak yeni yıl heyecanının gölgesinde geçim sıkıntısı öne çıktı.

Yeni yıla çalışarak giren emekçiler ise ekonomik koşullar nedeniyle umutsuz olduklarını dile getirdi. Geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını ifade eden yurttaşlar, 2026’ya zamlar ve borç yüküyle girdiklerini söyledi.

"HİÇ MEMNUN KALMADIK BU SENE, YILBAŞINDAN"

Balon satarak geçimini sağlayan Nergis Etgüdüş, yeni yıla dair beklentilerinin kalmadığını belirterek, “Valla bu yeni yıl bayağı kötü geçiyor. Hiç güzel değil. Hiç memnun kalmadık bu sene, yılbaşından. Aldığımız her şey elimizde patladı. Yok, güç yok. Ve aldığımız borçları nasıl vereceğiz onu bilmiyoruz. Çabamız yani, bilmiyoruz nasıl olacak. Vallahi hiçbir şey beklemiyorum çünkü öyle gözüküyor. Yani ortam çok bozuk. Paramız yok artık, onu da bilmiyorum. Öyle kaldık yani, diyeceğim bir şey yok. Normalde yeni yıla herkes çok umutlu girer. Yani çok yoğunlaştırır. Bu sene hiç kimse umutlu girmedi yani. Herkes umutsuz. Çünkü çok çirkin. Yani bu sene bilmiyorum neden öyle oldu” diye konuştu.

"2026’YI ZAMLARLA BEKLİYORUZ"

Barış Etgüdüş ise ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğini vurgulayarak, “Valla bu gireceğimiz seneden hiç memnun kalmadık. Aldığımız malların sermayesini çıkartamadık. Şu an sıfır içindeyiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Başka diyecek bir şeyim yok yani. 2026’yı zamlarla bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz ki. Geçim sıkıntısı, başka bir şey yok yani. Biz düşünüyoruz nasıl geçirelim diye. Başka hiçbir şey yok yani. Hep geçim sıkıntısı. Başka bir şey yok yani” dedi.

İzmir’de yeni yıl öncesi yaşanan yoğunluk, sokaklara yansıyan hareketliliği gösterirken, yurttaşların ortak gündemi ise artan hayat pahalılığı ve geçim mücadelesi oldu.