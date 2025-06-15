Yurttaşın telefonuna giden ‘HGS borcunuz var’ mesajı yeni yöntem oldu: Dolandırıcı tuzağı

Dolandırıcıların yeni hedefi, cep telefonlarına gönderilen sahte Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcu mesajlarıyla yurttaşlar oldu. Son günlerde birçok kişi, “HGS borcunuz var, icra işlemi başlatılacaktır” şeklinde SMS’ler aldığını ve bu mesajlarda gerçek bir avukat ismiyle ödeme bağlantısına yönlendirildiğini belirtti. Konuya ilişkin uyarıda bulunan avukat Müslüm Doğruer, bu mesajların tamamının dolandırıcılık amaçlı olduğunu söyledi.

KARGOLARA DİKKAT

Doğruer, kullanılan yöntemin PTT ya da kargo şirketlerinin adıyla geçmişte yapılan dolandırıcılıklarla benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Doğruer, “Amaç, genellikle küçük meblağlar üzerinden ‘icra tehdidi’ yaratmak ve insanları korkutarak hızlı ödeme yapmalarını sağlamaktır” dedi. Sahte internet sitelerinin çoğunlukla gerçek kamu kurumu sitelerine bire bir benzediğini ve ödeme ekranlarının da kusursuz çalıştığını belirten Doğruer, “Gerçek bir borçları olmasa bile bu bağlantılara girerek ödeme yaptıklarında maddi zarara uğruyor. Gerçekten borcu olanların yaptığı ödeme de kuruma değil, dolandırıcılara gitmiş oluyor ve borç yine silinmiyor” diye konuştu.





Doğruer, HGS borcu gibi sorgulamalar için yalnızca e-devlet kapısı ve Karayolları Genel Müdürlüğü gibi resmi ve güvenilir platformların kullanılmasını önerdi. Şüpheli linklere tıklamadan önce adres çubuğunun dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Doğruer, “Adresin başında ‘https’ uzantısı olup olmadığına mutlaka bakılmalı, sahte linklere karşı dikkatli olunmalı. Bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara asla itibar edilmemeli” dedi.