Yurttaşın ucuz diye yöneldiği gıdalarda insan hayatını tehdit eden birçok madde var
Her geçen gün daha da yoksullaşan yurttaş ucuz ürünlere yöneliyor. Ancak bu ürünlerin içerisinde insan sağlığını tehdit eden birçok madde var. Raflar, ucuz ama sağlıksız ve tehlikeli gıdalarla dolu.
Ekonomik kriz ve artan gıda fiyatları yoksul yurttaşları çıkmaza soktu. Beslenmeyi unutan yurttaşlar karnını da zor doyuruyor. Tükettiği gıdalar ise ölüm saçıyor. Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 559 parti ürün nedeniyle toplam 371 firmaya ceza kesilmişti.
YASAKLI HER ŞEY VAR
Alkollü içeceklerde etil alkol yerine “tersiyer butil alkol” kullanılıyor. böbrek ve karaciğere zarar veriyor; Baldaki incelemede baldan çok şeker çıktı. Tereyağına ve yoğurda bitkisel yağ katıldı, tulum peynirinden nişasta çıktı. Fazla para verip keçi sütü alanlar yine inek sütü içti. Manda kaymağından da inek sütü var. Baharat ve bitki çaylarında ise gıda boyası bulundu. Çikolata ve kakao ürünlerinde sildenafil tespit edildi. Zeytinyağından trans yağ ve düşük kaliteli tohumların yağı çıktı. Kırmızı ette kanatlı hayvan eti tespit edildi. Kuşbaşı pide yemek istediğimizde de tavuk eti yedik. Dönerde soya bitkisi, domuz, at, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların eti kullandı. Hepsi de insan sağlığına zararlı.
ERDOĞAN DA ORADAN ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da alışveriş yaptığı ve ucuz bulduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin koyun tulum peynirinde inek sütü bulundu. Bir buçuk yıl sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesini CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen incelemeye aldı. Ekonomik krizdeki yurttaşın bu ucuz ürünlere yöneldiğini söyledi. Özellikle aşırı fermente olmuş ve elde kalmış peynirlerin eritilerek tulum peynirine dönüştürülebildiğine işaret eden Başevirgen, “İstenilen aromayı kazanması için de hileli bu ürün koyun tulum peyniri ile karıştırılarak piyasaya sürülebiliyor” dedi.
UCU KİME DOKUNDU?
Başevirgen, “Tesadüf müdür bilinmez, bu listenin ifşa edilmesinin hemen akabinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı’nın affına mazhar oldu. Bir kamu kurumunun başka bir kurumu ifşa etmesi birilerinin hoşuna gitmemiş olabilir mi?” ifadelerini kullandı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
En Çok Okunan Haberler
- 2 haftayı geçen 'ağız yaralarına' dikkat!
- Uzmanından 'Psikolojik sorunlarda destek alın' uyarısı
- Rus birlikleri, Herson'daki askeri üssü ele geçirdi
- Zelenski Ukrayna halkına seslendi
- AKP'li Şamil Tayyar'dan ‘siyasi fatura’ uyarısı
- Savaş, insan, edebiyat ve bir okyanus masalı!
- Vitrindekiler...
- Bir baba-oğul hikayesi, ‘Tarla Kuşu’
- Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM’de kabul edildi
- Çizgilik