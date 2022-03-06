Yurttaşın ucuz diye yöneldiği gıdalarda insan hayatını tehdit eden birçok madde var

06 Mart 2022 Pazar, 02:00

Ekonomik kriz ve artan gıda fiyatları yoksul yurttaşları çıkmaza soktu. Beslenmeyi unutan yurttaşlar karnını da zor doyuruyor. Tükettiği gıdalar ise ölüm saçıyor. Gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 559 parti ürün nedeniyle toplam 371 firmaya ceza kesilmişti.

YASAKLI HER ŞEY VAR

Alkollü içeceklerde etil alkol yerine “tersiyer butil alkol” kullanılıyor. böbrek ve karaciğere zarar veriyor; Baldaki incelemede baldan çok şeker çıktı. Tereyağına ve yoğurda bitkisel yağ katıldı, tulum peynirinden nişasta çıktı. Fazla para verip keçi sütü alanlar yine inek sütü içti. Manda kaymağından da inek sütü var. Baharat ve bitki çaylarında ise gıda boyası bulundu. Çikolata ve kakao ürünlerinde sildenafil tespit edildi. Zeytinyağından trans yağ ve düşük kaliteli tohumların yağı çıktı. Kırmızı ette kanatlı hayvan eti tespit edildi. Kuşbaşı pide yemek istediğimizde de tavuk eti yedik. Dönerde soya bitkisi, domuz, at, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların eti kullandı. Hepsi de insan sağlığına zararlı.

ERDOĞAN DA ORADAN ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da alışveriş yaptığı ve ucuz bulduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin koyun tulum peynirinde inek sütü bulundu. Bir buçuk yıl sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesini CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen incelemeye aldı. Ekonomik krizdeki yurttaşın bu ucuz ürünlere yöneldiğini söyledi. Özellikle aşırı fermente olmuş ve elde kalmış peynirlerin eritilerek tulum peynirine dönüştürülebildiğine işaret eden Başevirgen, “İstenilen aromayı kazanması için de hileli bu ürün koyun tulum peyniri ile karıştırılarak piyasaya sürülebiliyor” dedi.

UCU KİME DOKUNDU?

Başevirgen, “Tesadüf müdür bilinmez, bu listenin ifşa edilmesinin hemen akabinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı’nın affına mazhar oldu. Bir kamu kurumunun başka bir kurumu ifşa etmesi birilerinin hoşuna gitmemiş olabilir mi?” ifadelerini kullandı.