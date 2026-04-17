Yurttaşlar çocuklarını okula göndermedi, eğitimciler yaşam hakkı istedi: Eğitim-İş'in yaşam hakkı için düzenlediği eylemde yollar otobüslerle kapatıldı

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen'in öncülüğünde öğretmen meslek örgütleri Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından eylemlilik süreci başlattı. Bu kapsamda sendikalar önceki gün Milli Eğitim Bakanlığı önünde nöbet tuttu.

'EĞİTİM-İŞ'TEN BÜYÜK BULUŞMA'

Eğitim-İş dün de Ankara Kurtuluş Parkı'nda "Eğitime, Okula, Eğitimciye Sahip Çıkma Büyük Buluşması" düzenledi. Eylem kapsamında yurdun dört bir yanından Eğitim-İş'li öğretmenler Ankara'da buluştu. Eyleme, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikalı öğretmenler de katıldı. Ayrıca eyleme, CHP, İYİ Parti, TİP, EMEP, TKP, TKH, Devrim Partisi, SCP ve HKP de destek verdi.

OTOBÜSLERLE YOL KAPATILDI

Eylem kapsamında öğretmenler, Kurtuluş Parkı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne yürümek istedi. Ancak yürüyüş başlayınca polis otobüslerle yolu kapattı. Otobüslerin önünde açıklama yapan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, güvenlik zafiyetine ve öğretmenlere yönelik şiddete dikkat çekti. Özbay; "Okulda öldürülüyoruz. Çocuklarımız öldürülüyor. Burada on binlerce insan var. Müdahale mi edeceksiniz? Eğer bir tek arkadaşımıza dahi zarar gelirse, bu talimatı verenler kimse asla unutturmayacağız ve sonuna kadar hesabını soracağız" dedi.

DİRENİŞİ SÜRDÜRDÜLER

"Biz bugün meslek onurumuz için, çocuklarımız için yastayız ama isyandayız" diyen Özbay; "Unutmayacağız, unutturmayacağız. And olsun ki affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Özbay'ın açıklamalarını ardından öğretmenler otobüsler yolu açana kadar alandan ayrılmamaya karar verdi.

KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATTILAR

Öğretmenlerin eylemi sürdürme kararına karşı polisler, Bakanlığın önüne değil, Sakarya caddesine kadar yürüme izninin verileceğini belirtti. Bu teklifi öğretmenler kabul etmedi ve Bakanlığa izin çıkana kadar oturma eylemine geçti. Bu kapsamda öğretmenler Kolej kavşağını trafiğe kapattı, kavşakta oturdu.

'OKULDA ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Öğretmenler oturma eyleminde devrim şairi Nazım Hikmet’in "Çocuklar inanın, inanın çocuklar; güzel günler göreceğiz, güneşli günler" mısralarını okudu. Öğretmenler ayrıca; "Okulda tarikat, yolda barikat istemiyoruz", "Yusuf tekin, okullara değil", "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganları attı.

'YAŞAM HAKKI İSTİYORUZ'

Bazı öğretmenler eyleme özel dövizler de hazırladı. Bu kapsamda bir öğretmenin; "Tamam okullarda sabun istemiyoruz, sadece yaşam hakkı istiyoruz" yazan dövizi dikkat çekti.

'PSİKOLOJİK HARP VERİYORUZ'

Gazetemiz Cumhuriyet'e özel açıklamalar yapan Özbay; "Psikolojik harp yürütüyoruz burada. Şu an bir polis şiddeti yaşanıyor. En makul talepleriniz bile kabul edilmiyor. Biz boyun eğmeyeceğiz, açıklama yapacağız" dedi.

'BU ACIYI DUYUMSAYACAKSINIZ'

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin ise "Sabah uyanıp çocuğunu alnından, yüzünden öpüp okula gönderen bir ailenin akşam saatlerinde evladını morgdan eline alışının acısını duyuyoruz. Tüm yetkililere sesleniyoruz; bu acıyı duyumsayacaksınız, biz buradan ayrılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDEREMEDİM'

Yurttaşların da eyleme destek verdiği görüldü. Gazetemize konuşan yurttaşlar, okullarda güvenlik sorunlarının artması nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti. Bazı yurttaşlar yaşanan olaylardan dolayı çocuklarını okula göndermediklerini söyledi. Bir yurttaş ise "Ben çocuğumu okula göndermedim. Çünkü 2. sınıfa gidiyor ve daha kendini koruyamıyor. Umarım artık yetkililer sorunları görür ve ders alır" dedi. Öğretmenler de görev aldıkları okullarda bazı velilerin çocuklarını okula göndermediğini, bir öğretmen 28 kişilik sınıfında 25 çocuğun okulda olmadığını belirtti.

Eğitimcilere akşam saatlerinde polisten 'kısmi' izin çıktı. Grup alkışlarla slogan atarak Ziya Gökalp Caddesi'ne kadar yürüdü.