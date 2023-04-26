Yurttaşlar, Güneş Enerji Santrali projesine tepki gösterdi: Traktörlü eylem

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

Projeye tepki gösteren yurttaşlar, traktörlerini projenin planlandığı alana sürerek belediyenin zemin incelemesine ilişkin yaptığı çalışmaya engel oldu.

Söz konusu projenin bölgedeki tarım ve hayvancılığı olumsuz etkileyeceğini ifade eden bölge sakinleri, “Bölge insanı burada tarım ve hayvancılık yapıyor. Mera alanımıza kıymayın. Bölgede tarım ve hayvancılık bitecek. Bu atılan yanlış adımdan vazgeçin” dedi.

Yurttaşlar talepleri karşılanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.