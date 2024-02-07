Yurttaşlar: 'Hatay garip değil'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 04:00

Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde buluşan yüzlerce kişi ellerinde meşalelerle enkazların arasından Mustafa Kemal Mahallesi Sağlık Ocağı’na yürüdü.

Depremzedeler hep bir ağızdan “Unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz” sloganları attı. “Hepimiz öldük, bazılarımız gömüldük” sözleri depremin ardından yaşanan yıkımı özetledi. Yurttaşlar, yakınlarının enkazlarının üzerine sevdiklerinin resmini bırakarak “Biz burada öldük” diye haykırdı.

Yıkıntıların arasında yükselen ağıtlar, yürekleri dağladı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’a ilişkin “oy yoksa hizmet de yok” tehdidine büyük tepki gösterildi. Erdoğan’a öfkesini dile getiren yurttaşlar, “Hatay, garip değildir. Sizden büyük Allah var” diye haykırdı.