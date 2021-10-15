Yurttaşlar isyan etti: MHRS'de randevu bulunamıyor!
Devlet hastanelerine randevu almak isteyen bazı yurttaşlar, "Randevu bulunamamıştır" ekranıyla karşılaştı. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren yurttaşlar duruma isyan etti.
Koronavirüs salgınıyla hastanelerin yükü iyice artarken diğer hastalıklar sebebiyle hastaneye gitmek isteyen yurttaşlar bir türlü randevu alamıyor.
SESLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMAYA ÇALIŞTILAR
Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan vatandaşlar, bir çaresi bulunması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi. Kimi kullanıcılar da yoğunluğun sağlık personellerine uygulanan şiddet sonrası gelen istifalar nedeniyle olduğunu savundu.
İKİ ETİKET İLK SIRALARA YERLEŞTİ
Sosyal medya platformu Twitter'da #RandevuAlınamıyor ve # Mhrs etiketleri gündemde ilk sıralara yerleşti.
Kötü çalışma şartları ve özlülük haklarının verilmemesi yüzünden Ülkede hekim kalmadı. Hekim yoksa Randevu nasıl alınacak! #RandevuAlınamıyor pic.twitter.com/mUPsRWZw3A— İlhami Öztürk (@Dr_ilhamiozturk) October 14, 2021
Eskiden hastanelerde sıra varmış, akepe gelmiş bu sorun bitmiş, şimdi randevu alamıyorsun, alsanda aynı saate 5-6 kişiye randevu veriliyor gidip yine sırada bekliyorsun. En azından eskiden sırada bekleyip muayene oluyorduk.#RandevuAlınamıyor— aLpEr_ (@alperdmg) October 14, 2021
3 haftadır bu tabloyu görmekten sıkıldım . #RandevuAlınamıyor #MHRS pic.twitter.com/kt21yU77cg— Nuriye Beyaz (@Beyaznuriye2) October 14, 2021
Salgın paranoyası, “sağlık sistemi kilitlenmemeli” bahanesiyle inşa edildi. Ama buna rağmen hastanelerden randevu alınamıyor. Aylarca işçisinden dişçisine, pratisyeninden ortopedistine hepsi filyasyonda gezdi.— Muhammed Selim ÖZKAN (@m_selim_) October 14, 2021
Ülkede kovid dışında başka hastalık kalmadı çünkü.#RandevuAlınamıyor
Hastaneler için #RandevuAlınamıyor özellikle de MHRS denen sistem tam bir fiyaskoya dönüşmüş durumda.— Dr. Halef YILMAZ (@DrHalefYilmaz) October 14, 2021
Okullar açık, çocuklar okula gidiyor her gün temas ve bulaş yaşanıyor.
Sağlık sistemini bundan ayrı düşünemezsiniz.
Hükümetin sağlıktaki tüm kazanımları yavaş yavaş eriyor
Hastaneye gidiyoruz MHRS ya da Alo 182 den alın deniyor. MHRS ye giriyoruz çoğu bölüm randevu vermiyor. Son çare sayın bakanım @drfahrettinkoca numarasını paylaşsın ondan alalım.#RandevuAlınamıyor pic.twitter.com/CxbKuNL5z1— Muhammed Ölmez (@OlmezMuhammed23) October 14, 2021
18 ay oldu;— Abdurrahman CENS (@AbdurrahmanCENS) October 14, 2021
Her alanda normalleşmeye gidildi
ama
Sağlıkta normalleşmeye gidilmedi.
Çocukların #korona olması pahasına okullar açıldı ama hâlen
Hastanelerde,#MHRS'den,
ALO 182'den#RandevuAlınamıyor
Covid hastalarına randevu var, kanser’e yok.— Faruk DİNÇ (@FarukDinc21) October 14, 2021
Kanser de bir hastalık çeşididir!! Umarım meramımız anlaşılıyor.#RandevuAlınamıyor
Kızımın doğumuna yaklaşık 1 ay kalmıştı. Bu süre içerisinde doktora görünmemiz gerektiği söylenmişti.— Ramazan Casuk (@RamazanCASUK) October 14, 2021
Alo182'yi defalarca -uzun süreli- aramamıza rağmen #RandevuAlınamıyor, bir türlü sesimizi duyuramıyorduk. Bize "sabah erkenden hastaneye gidip fiş alın" dediler. Hep oyaladılar. pic.twitter.com/dKU245XeC0
Bu görüntüyü görmekten gerçekten çok sıkıldım yaklaşık 2 aydır diş ağrısından geberiyorum ve randevu yok!#MHRS #RandevuAlınamıyor pic.twitter.com/u8TUSfP2tq— şino (@uAserkann) October 14, 2021
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- 'Dolar tutulamayacak'
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Akaryakıta büyük zam yolda
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu