Yurttaşlar isyan etti: MHRS'de randevu bulunamıyor!

15 Ekim 2021 Cuma, 08:50

Koronavirüs salgınıyla hastanelerin yükü iyice artarken diğer hastalıklar sebebiyle hastaneye gitmek isteyen yurttaşlar bir türlü randevu alamıyor.

SESLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan vatandaşlar, bir çaresi bulunması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi. Kimi kullanıcılar da yoğunluğun sağlık personellerine uygulanan şiddet sonrası gelen istifalar nedeniyle olduğunu savundu.

İKİ ETİKET İLK SIRALARA YERLEŞTİ

Sosyal medya platformu Twitter'da #RandevuAlınamıyor ve # Mhrs etiketleri gündemde ilk sıralara yerleşti.

Kötü çalışma şartları ve özlülük haklarının verilmemesi yüzünden Ülkede hekim kalmadı. Hekim yoksa Randevu nasıl alınacak! #RandevuAlınamıyor pic.twitter.com/mUPsRWZw3A — İlhami Öztürk (@Dr_ilhamiozturk) October 14, 2021

Eskiden hastanelerde sıra varmış, akepe gelmiş bu sorun bitmiş, şimdi randevu alamıyorsun, alsanda aynı saate 5-6 kişiye randevu veriliyor gidip yine sırada bekliyorsun. En azından eskiden sırada bekleyip muayene oluyorduk.#RandevuAlınamıyor — aLpEr_ (@alperdmg) October 14, 2021

Salgın paranoyası, “sağlık sistemi kilitlenmemeli” bahanesiyle inşa edildi. Ama buna rağmen hastanelerden randevu alınamıyor. Aylarca işçisinden dişçisine, pratisyeninden ortopedistine hepsi filyasyonda gezdi.

Ülkede kovid dışında başka hastalık kalmadı çünkü.#RandevuAlınamıyor — Muhammed Selim ÖZKAN (@m_selim_) October 14, 2021

Hastaneler için #RandevuAlınamıyor özellikle de MHRS denen sistem tam bir fiyaskoya dönüşmüş durumda.

Okullar açık, çocuklar okula gidiyor her gün temas ve bulaş yaşanıyor.

Sağlık sistemini bundan ayrı düşünemezsiniz.

Hükümetin sağlıktaki tüm kazanımları yavaş yavaş eriyor — Dr. Halef YILMAZ (@DrHalefYilmaz) October 14, 2021

Hastaneye gidiyoruz MHRS ya da Alo 182 den alın deniyor. MHRS ye giriyoruz çoğu bölüm randevu vermiyor. Son çare sayın bakanım @drfahrettinkoca numarasını paylaşsın ondan alalım.#RandevuAlınamıyor pic.twitter.com/CxbKuNL5z1 — Muhammed Ölmez (@OlmezMuhammed23) October 14, 2021

18 ay oldu;

Her alanda normalleşmeye gidildi

ama

Sağlıkta normalleşmeye gidilmedi.

Çocukların #korona olması pahasına okullar açıldı ama hâlen

Hastanelerde,#MHRS'den,

ALO 182'den#RandevuAlınamıyor — Abdurrahman CENS (@AbdurrahmanCENS) October 14, 2021

Covid hastalarına randevu var, kanser’e yok.

Kanser de bir hastalık çeşididir!! Umarım meramımız anlaşılıyor.#RandevuAlınamıyor — Faruk DİNÇ (@FarukDinc21) October 14, 2021

Kızımın doğumuna yaklaşık 1 ay kalmıştı. Bu süre içerisinde doktora görünmemiz gerektiği söylenmişti.



Alo182'yi defalarca -uzun süreli- aramamıza rağmen #RandevuAlınamıyor, bir türlü sesimizi duyuramıyorduk. Bize "sabah erkenden hastaneye gidip fiş alın" dediler. Hep oyaladılar. pic.twitter.com/dKU245XeC0 — Ramazan Casuk (@RamazanCASUK) October 14, 2021