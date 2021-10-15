Yurttaşlar isyan etti: MHRS'de randevu bulunamıyor!

Devlet hastanelerine randevu almak isteyen bazı yurttaşlar, "Randevu bulunamamıştır" ekranıyla karşılaştı. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren yurttaşlar duruma isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 08:50
Yurttaşlar isyan etti: MHRS'de randevu bulunamıyor!
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Koronavirüs salgınıyla hastanelerin yükü iyice artarken diğer hastalıklar sebebiyle hastaneye gitmek isteyen yurttaşlar bir türlü randevu alamıyor.

SESLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışan vatandaşlar, bir çaresi bulunması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da seslendi. Kimi kullanıcılar da yoğunluğun sağlık personellerine uygulanan şiddet sonrası gelen istifalar nedeniyle olduğunu savundu.

İKİ ETİKET İLK SIRALARA YERLEŞTİ

Sosyal medya platformu Twitter'da #RandevuAlınamıyor ve # Mhrs etiketleri gündemde ilk sıralara yerleşti.


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