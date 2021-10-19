Yurttaşlar isyan etti: "Ulan arabaya binecek halimiz kalmadı"
Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine gelen zamlardan sonra son zam haberi de dün geldi. 23 kuruş zammın ardından yurttaşlarda tepki göstermeye başladı.
Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.
Gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam daha geldi. Motorin üç günde ikinci kez zamlandı ve 8 liranın üzerine çıktı. Böylece motorinin litre fiyatı benzini geçti.
Üst üste gelen zamların ardında yurttaşlar da tepki gösterdi.
"ARABAYA BİNECEK HALİMİZ KALMADI"
Motorine üst üste zam gelmesinin ardından isyan eden bir yurttaş, "Allah'ı, imanı, dini olanlar, kitaptan bahsedenler hele bir bakın. Ulan arabaya binecek halimiz kalmadı, bari bize acımıyorsunuz köylüye acıyın, köylüye acımıyorsanız toplu taşıma yapan insanlara acıyın, öldüler, bittiler, mahvoldular Allah belanızı versin" dedi.Vatandaşlara çağrı da yapan adam "Pazar günü saat 12'den 1'e kadar Türkiye genelinde kontak kapatalım kontak. Bu kadar olur mu? Allah'ı, dini, imanı olan bunu yapar mı?" diye sordu.
Gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam daha geldi. Motorin üç günde ikinci kez zamlandı ve 8 liranın üzerine çıktı. Böylece motorinin litre fiyatı benzini geçti.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- Erdoğan'dan kendi maaşına rekor zam
- İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan, Bilal Erdoğan'a sert tepki
- Turşu tüketimine dikkat!
- İBB'nin yeni taksi planı belli oldu
- Erdoğan üç ismin gerisinde kaldı
- Afrika ziyaretinin gerekçesi ne?
- Murat Ongun'dan 'taksi' paylaşımı
- Kimliğini açıklamadı, ‘fuhuş yapmak’la suçlandı