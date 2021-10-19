Yurttaşlar isyan etti: "Ulan arabaya binecek halimiz kalmadı"

19 Ekim 2021 Salı, 16:57

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

Gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam daha geldi. Motorin üç günde ikinci kez zamlandı ve 8 liranın üzerine çıktı. Böylece motorinin litre fiyatı benzini geçti.

Üst üste gelen zamların ardında yurttaşlar da tepki gösterdi.

"ARABAYA BİNECEK HALİMİZ KALMADI"

Motorine üst üste zam gelmesinin ardından isyan eden bir yurttaş, "Allah'ı, imanı, dini olanlar, kitaptan bahsedenler hele bir bakın. Ulan arabaya binecek halimiz kalmadı, bari bize acımıyorsunuz köylüye acıyın, köylüye acımıyorsanız toplu taşıma yapan insanlara acıyın, öldüler, bittiler, mahvoldular Allah belanızı versin" dedi.Vatandaşlara çağrı da yapan adam "Pazar günü saat 12'den 1'e kadar Türkiye genelinde kontak kapatalım kontak. Bu kadar olur mu? Allah'ı, dini, imanı olan bunu yapar mı?" diye sordu.

Gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam daha geldi. Motorin üç günde ikinci kez zamlandı ve 8 liranın üzerine çıktı. Böylece motorinin litre fiyatı benzini geçti.