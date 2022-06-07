Yurttaşlar kuyruk oluşturdu: 'İndirim' izdihamı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yeni hizmete açılan bir mağazada indirim izdihamı yaşandı.
Açılış ve indirimlerle ilgili günler öncesinden duyurular yapan Tatvan'daki bir züccaciye mağazasında izdiham yaşandı. Mağazadaki indirimli ürünlerden almak için mağaza kapısında kuyruğa giren yüzlerce yurttaşlar içeri girmek için adeta bir birleriyle kıyasıya yarıştı.
Kademeli olarak mağazaya alınan müşteriler, mağaza içindeki indirimli ürünlere yöneldi. Mağaza dışında ise gün boyu uzun kuyruklar oluştu.
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