Yurttaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’e tepki gösterip yuhaladı
Hem 6 Şubat depreminin hem de dün yaşanan sağanak yağışın vurduğu Şanlıurfa’da yurttaşlar, kentin belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü protesto etti. Başkan Beyazgül, yurttaşın tepki gösterip yuhalaması üzerine polis ve zabıta ekiplerinin yardımı ile aracına binerek uzaklaştı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde afet bölgesi ilan edilen ve dün meydana gelen şiddetli sağanak yağış nedeniyle 10 yurttaşın hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da, yurttaşlar bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül’ü protesto etti.
Başkan Beyazgül, sağanaktan etkilenen sokaklardaki durumu gözlemlerken çevredeki yurttaşların tepkisi ile karşılaştı. Beyazgül, afetzede Şanlıurfalıların yuhalamaları ve sözlü tepkileri karşısında çevik kuvvet polisleri ve zabıta ekiplerinin yardımı ile arazi tipi aracına ulaşarak bölgeden uzaklaştı.
Bu sırada bir yurttaşın “Sen vatandaşa silah çek, ancak ona yararsın. Allah belanızı versin” diye bağırdığı duyuldu.
Beyazgül'e yönelik tepkiler orada bulunan vatandaşlar tarafından görüntü kaydına da alındı.
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