Yurttaşlara, ‘Geliriniz giderinizi karşılamaya yetiyor mu’ diye soruldu

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

TürkiyeRaporu Mart 2022 araştırmasına göre yurttaş geçinemiyor. TürkiyeRaporu’nun Mart 2022 anketi Türkiye genelinde 1500 kişiyle yapıldı. Yurttaşlara “Gelirlerinin giderlerini karşılayıp karşılayamadığının” sorulduğu ankette, “Karşılamadı” diyenlerin oranı yüzde 60, “Ucu ucuna karşıladı” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 27 oldu. Anket genelinde geçinemediğini belirtenlerin oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

ÖĞRENCİLER DARDA

Ankette, geliri ile geçinebildiğini açıklayanların oranı ise sadece yüzde 13’te kaldı. Katılımcıların yüzde 7’si “Geçen ay gelirim giderlerimi fazlasıyla karşıladı” derken, “Geçen ay gelirim giderlerimin üzerinde oldu” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 6’da kaldı.

Ankete göre, geçim sıkıntısını en fazla işsizler ve öğrenciler hissetti. Özel sektör ve kamu çalışanları arasında da gelirlerinin giderlerine yetmediğini söyleyenlerin oranının yüksek olması dikkat çekti. Özel sektör çalışanlarının yüzde 59’u geçtiğimiz ay gelirlerinin giderlerini karşılamadığını belirtti. Öte yandan ankete katılan AKP seçmeninin yaklaşık yüzde 30’u “Geçinemiyoruz” derken MHP seçmeninin yüzde 35’i ‘geçinemiyoruz’ dedi.

ZAMLAR ÜCRETİ ERİTTİ

TürkiyeRaporu direktörü Can Selçuki, anket sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Selçuki, “Asgari ücret artışı tüm maaşları etkiledi. Ancak ocak ve şubat aylarında peş peşe gelen zamlar maaş artışlarının etkisini sıfırladı. Özellikle enerji faturaları ve temel tüketim mallarının fiyatlarındaki artış, sadece sabit maaşlı veya dar gelirli kesimi değil toplumun her kesimini geçim sıkıntısıyla baş başa bıraktı” ifadelerini kullandı. Selçuki, geçim sıkıntısının toplumun her kesiminde olduğunu kaydederek, “Toplumun yüzde 60’ının ‘gelirlerim giderlerimi karşılamadı’ ve yüzde 27’sinin ise ‘Ucu ucuna karşıladı’ ifadesine katılması sadece bir geçim sıkıntısına işaret etmiyor. Bu sonuçlar aynı zamanda yurttaşın herhangi bir birikim yapma imkânının olmadığını da gösteriyor” diye konuştu.