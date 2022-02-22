CHP’li Başevirgen: Halk yoksullaşırken milyonerlerin sayısı artıyor

22 Şubat 2022 Salı, 10:25

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre 2021 yılında 'milyoner' sayısında büyük bir artış yaşandı. Verilere göre, geçen yıl Aralık ayında yaşanan kur kriziyle birlikte milyonerler kadrosuna 191 bin kişi daha eklendi.



CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, BDDK verileri üzerine yaptığı açıklamada, iktidarın uyguladığı para, faiz ve kur politikalarının zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptığını söyleyerek “İktidarın milyonerlere hizmet ettiği bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

CHP’li Başevirgen, “Açıklanan resmi verilerle geçen yıl milyoner sayısı, 191 bin 181 kişi arttı. Hesabında 1 milyon TL ve üzerinde parası olanların toplam sayısı ikiye katlanarak 471 bine ulaştı. 2020 yılında bu sayı 279 bin idi. Milyoner hesaplarında bulunan toplam mevduat, bir yılda yüzde 70’e varan artışla 3,1 trilyona ulaştı" ifadelerini kullandı.

471 BİN HESAPTA 3,1 TRİLYON, 125 MİLYON HESAPTA 87 MİLYAR LİRA



“84 milyonluk ülkede bankalardaki 5,3 trilyonluk mevduatın yüzde 63’ü 471 bin hesap sahibine ait. Milyoner sayısındaki hızlı yükselişin, özellikle döviz mevduatı olanların iktidarın faiz indirimi, kur artışı, değersiz TL politikasıyla zenginleşenlerden kaynaklandığı açık" vurgusu yapan Başevirgen,“Yaklaşık 132 milyon banka hesabı içinde 10 bin TL ve altında olan hesap sayısı 125 milyon 509 bin. Bu hesaplardaki para ise 87,4 milyar TL. 471 bin hesapta 3,1 trilyon, 125 milyon hesapta 87 milyar olduğunu düşündüğümüzde uçurumun ne kadar derin olduğu, servetin dar bir kesimde toplandığı daha iyi anlaşılıyor. Çoğu hesap sadece maaş hesabı ve milyonlarca hesaptaki para, maaş yattıktan sonra sıfırlanıyor. Bu da iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının kimlere hizmet ettiğini somut hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.