Yurttaşlardan AKP'li belediye zabıtasının seyyar satıcıya müdahalesine tepki
Sakarya’nın AKP'li Karasu Belediye Zabıtaları, tartıştıkları seyyar mısırcının malzemelerinin dökülmesine neden oldu. Zabıtaların, mısırcı ile tartışmaları yurttaşların da tepkisine neden oldu.
Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde yaşandı.
Cadde kenarında bir arabada mısır satan kişiyi uyaran zabıtalar, tezgâhını kaldırmasını istedi. Seyyar mısırcının "yapacak başka bir şeyim yok" sözlerine sinirlenen zabıta ekipleri mallarına el koymak isteyince çıkan arbedede seyyar satıcının arabası devrildi, mısırları da yerlere saçıldı.
Bu sırada mısırcının etrafını saran zabıtaların görüntülerini cep telefonuna kaydeden vatandaşlar bu yapılanın günah olduğunu ifade ederek tepkilerini dile getirdi.
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