Yurttaşlardan 'elektrikte yeni tarife' tepkisi: 'Mum mu yakalım?'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik faturalarında uyguladığı kademeli tarife sisteminde değişiklik yaparak yıllık 5 bin kilowattsaatin üstündeki kullanımlarda devlet desteğinin kaldırılması uygulamasında 5 bin sınırını daha da aşağı çekebileceği ileri sürülüyor.

Yapılacak değişiklikle birlikte 2026 yılında elektrik faturası 750 lirayı aşan kullanıcıların ki katı bedel ödemek zorunda kalacağı belirtiliyor.

"NASIL AZ KULLANALIM ELEKTRİĞİ?"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar yeni yılda hayata geçirileceği belirtilen değişikliğe tepki gösterdi.

Bir yurttaş, şunları söyledi:

"2026 Ocak ayından itibaren elektrik desteğindeki sübvansiyonun kalkması bizleri şimdi bir nevi zora sokacak. Ondan gelen 600- 700 liralık bir katkıyı pazarda kullanıyorduk işte ne bileyim bir ihtiyacımıza veriyorduk. Şimdi zaten emekliler zor geçiniyor. Biz bu desteğin ocak ayından itibaren de devam etmesini istiyoruz. Akmasa da damlıyordu misali biz buna karşıyız. Zaten geçim sıkıntısı var ülkemizde şimdi, zaten insanlar pazara çıkamıyor, alışverişini yapamıyor. Çiftçilerin ektiği mahsuller zarar ediyor. Bari oradan daha bir insanlara katkı oluyordu az da olsa. Devam etmesi herkesin yararına olur yani. Nasıl az kullanalım elektriği arkadaş? Gaz lambası mı yakalım bilmiyorum, ne bileyim eski çağlardaki gibi mum mu yakalım?”

"ÖDEYEMEYİZ"

Başka bir yurttaş ise, "Kalkmasını istemiyorum gene böyle devam etmesini istiyoruz biz çünkü ödeyemeyiz iş yok. Hiç iş yok evdeyim, ev hanımıyım" dedi.

Bir başka yurttaş da "Elektrik desteğinin kesilmesini istemiyoruz, devam etmesini istiyoruz. Bizim gibi garibanlar ne yapsın nasıl ödeyelim? 750 lira gelen fatura bin 500 liraya çıkacak, ödeyecek durumumuz yok. Bu desteğin devam etmesini istiyoruz" diye konuşurken; başka bir yurttaş ise "Ben istemiyorum kalkmasını, ödeyemem. İnşallah kaldırmazlar" ifadelerini kullandı.