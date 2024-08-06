Yurttaşlardan 'erken seçim' çağrısı: Geçim yoksa seçim var!'
Osmaniye'de yurttaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle erken seçim istediklerini söyledi. Bir yurttaş, "Geçimi görüyorsun. Geçim yoksa seçim var" dedi. Bir başka vatandaş ise "Emekliye, çalışana, çiftçiye geçim yoksa erken seçim istiyoruz" diye konuştu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ekonomik sıkıntı çeken yurttaşlar, erken seçim talebinde bulundular.
"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"
Geçim sıkıntısı çektiğini belirten Osmaniyeli yurttaşlar, şunları söyledi: "Erken seçimi ekonominin bozuk olmasından dolayı istiyoruz. Emekliye, çalışana, çiftçiye geçim yoksa işte erken seçim istiyoruz."
"Enflasyonun düzelmesi için, millet rahat bir nefes alsın. Bu yüzden erken seçim istiyoruz."
"İstiyoruz. Hayat pahalılığından dolayı istiyoruz. Emekliyim yetiştiremiyorum. Ev kirası var 10 bin lira. Geçim zor. Hayatta en büyük acım bu. Seçim istiyoruz, evet bu yüzden seçim istiyoruz."
"Neden? Çünkü ekonomi iyiye gitmiyor da ondan. Emekliyim, maaş yetmiyor hala çalışmaya çalışıyoruz."
"İsteriz hayat pahalı. Geçimi görüyorsun. Geçim yoksa seçim var."
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