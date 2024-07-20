Erken seçimler sonucunda Fransa tarihinin en parçalı meclisi ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.07.2024 - 15:39

Güncelleme: 20.07.2024 - 15:39

Macron'un aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde elde ettiği başarının ardından Fransız siyasetine "netlik" kazandırmak için gittiği erken genel seçimlerin sonuçları, ülkeyi tarihinde daha önce alışık olmadığı bir koalisyon hükümeti sürecine soktu.

Fransızları temsil edecek 577 milletvekilinin belirlendiği seçimlerde, solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı mecliste en fazla sandalye sayısını elde ederken 18 Temmuz'da kapılarını yeni vekillere açan Fransız Ulusal Meclisi'nde de siyasi grupların dağılımına ilişkin tablo belirginleşti.

Ulusal Mecliste siyasi bir grup oluşturmak için en az 15 milletvekili gerekiyor.

FRANSA TARİHİNİN EN PARÇALI MECLİSİ

Macron'un Fransa siyasetini "netlikten" çok "karışıklığa" sürüklemekle suçlandığı seçimler, Ulusal Mecliste 11 siyasi grup oluşturdu.

2022 genel seçimlerinin ardından 10 olan bu sayı, 30 Haziran ve 7 Temmuz'daki seçimlerde yeni bir rekor kırarak 11'ye yükseldi. Siyasi grup sayısının artmasında, seçime aşırı sağcılarla ittifak yaparak gitmek isteyen Cumhuriyetçiler (LR) partisinde yaşanan bölünme etkili oldu.

Yeni Mecliste Macron ittifakının oluşturduğu grup dışında bütün siyasi gruplar muhalefette yer almayı tercih etti. Öte yandan seçimde en fazla milletvekili çıkaran solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı ise Macron'un kendi gruplarından bir başbakan atamaması halinde muhalefette yer alacaklarını taahhüt etti.

Öte yandan seçime Yeni Halk Cephesi ittifakı altında giden solcu partilerin oluşturduğu gruplarda ise dağılım şu şekilde oldu:

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) 72, Sosyalistler ve bağlantılılar 66, Sosyal ve Çevreci grup 38, Cumhuriyetçi Demokrat Sol 17 milletvekili.

Böylece Yeni Halk Cephesi ittifakı içinde yer alan milletvekillerinin sayısı 193 oldu. Bu ittifakı 166 milletvekili sayısı ile Macron'un iktidar koalisyonu izledi. Mecliste, Macron ittifakını oluşturan Cumhuriyet için Birlikte'den 99, Ufuklar ve Bağımsızlar'dan 31 ve Demokratlar'dan (MODEM) 36 milletvekili yer aldı.

Meclisin üçüncü büyük siyasi grubunu ise 142 milletvekili ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve ortakları oluşturdu. Aşırı sağcı grup milletvekillerinin 126'sı RN partisinden katılırken 16'sı seçime aşırı sağcılarla ittifak yaparak girme kararı aldığı için hakkında LR'den ihraç kararı çıkarılan Eric Ciotti ve beraberindekilerin kurduğu "Sağda" partisinden katıldı.

Cumhuriyetçi Sağ grubu 47, 2018'de kurulan LIOT grubu ise 21 milletvekiline sahibi oldu. Yeni mecliste 8 milletvekili ise hiçbir siyasi gruba dahil olmadı.

SEÇİMİ MACRON KAYBETTİ, AŞIRI SAĞCILAR VE SOSYALİSTLER KAZANDI

Macron'un aşırı sağın yükselişini önlemek için aldığı erken seçim kararı, çok parçalı bir meclis tablosu yaratırken yeni meclisin en büyük partisi 126 milletvekili ile aşırı sağcı RN oldu.

RN bir önceki seçimlerde 89 olan milletvekili sayısını 37 artırdı.

Seçimlerde milletvekili sayısını kayda değer ölçüde artıran bir diğer parti ise Sosyalistler Partisi (PS) oldu. PS, 31 olan sandalye sayısını 66'ya çıkardı.

Çevrecilerin sandalye sayısı ise 23'ten 38'e yükselirken Cumhuriyetçi Demokrat Sol ise 22'den 17 milletvekiline geriledi. LFI ise 75 olan sandalye sayısını neredeyse korumayı başardı ve Mecliste 72 milletvekili ile yer aldı.

Seçimin kaybedeni olarak nitelendirilen Macron'un Cumhuriyet için Birlikte partisinin ise 172 olan sandalye sayısı 99'a düştü. Macron ittifakında yer alan Demokratların sandalye sayısı 48'den 36'ya gerilerken yine ittifakın içindeki Ufuklar partisinin ise milletvekili sayısı 32'den 31'e düştü.

LR grubu ise bir önceki mecliste 62 olan milletvekili sayısını Sağda partisi ve Cumhuriyetçi Sağ isimli iki yeni siyasi grup altında korumayı başardı.

MECLİS BAŞKANI AYNI GÖREVE YENİDEN SEÇİLDİ

Macron ittifakının adayı ve eski Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, meclis genel kurulunda yapılan oylamada ancak 3. turda ve nispi çoğunlukla aynı göreve yeniden seçildi.

Meclis Başkanlığı için yarışan isimler arasında Macron'un yeni adıyla "Cumhuriyet için Birlikte" partisinin adayı, eski Meclis Başkanı Braun-Pivet’in solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı adayı Andre Chassaigne, LR'nin adayı Philippe Juvin, Merkezciler Partisinin adayı Charles de Courson, aşırı sağcı RN'nin adayı Sebastien Chenu ve Demokrasi Hareketi (MoDem) ile Ufuklar partilerinin adayı Naima Moutchou yer aldı.

Braun-Pivet, salt çoğunluğun istendiği ilk 2 turda seçilemeyince, nispi çoğunluğun yeterli olduğu 3. turda oyların 220'sini alarak başkanlık koltuğunun sahibi oldu.

BAŞKAN YARDIMCILIĞINDA AŞIRI SAĞCILARA YER VERİLMEDİ

Fransız Ulusal Meclisinde 6 başkan yardımcısının belirlenmesi için dün yapılan oylamada, 4 başkan yardımcısı ilk turda, kalan 2'si ise ikinci turda seçildi.

Başkan yardımcılığına getirilen isimlerden 2'si solcu ittifakın en büyük partisi LFI'den, 1'i Macron'un Cumhuriyet için Birlikte partisinden, 1'i de yine Macron ittifakında yer alan Ufuklar partisinden seçildi.

Cumhuriyetçilerin oluşturduğu Cumhuriyetçi Sağ grubundan ise 2 kişi başkan yardımcılığı koltuğuna getirildi.

Daha önceki mecliste 2 aşırı sağcı RN milletvekili meclis başkan yardımcılığı görevini yürütürken yeni mecliste aşırı sağcılar bu pozisyonda kendilerine yer bulamadı.

LE PEN, RN'NİN GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇİLDİ

Seçimde sandalye sayısını en fazla artıran aşırı sağcı RN'nin grup başkanvekilliğine, hareketin önde gelen ismi Marine Le Pen getirildi.

Solcu LFI'nin Grup Başkanvekili Mathilde Panot, PS'nin Bori Vallaud, Çevrecilerin (EELV) Cyrielle Chatelain, Demokrat ve Cumhuriyetçi Sol grubun Andre Chassaigne, Cumhuriyet için Birlikte'nin Gabriel Attal, Demokratların Marc Fesneau, Ufuklar partisinin Laurent Marcangeli, Sağda grubunun Eric Ciotti, Cumhuriyetçi Sağ grubun Laurent Wauquiez ve LIOT grubunun Stephane Lenormand oldu.