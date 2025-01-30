Yurttaşlardan Sefaköy-Beylikdüzü Metro hattı için atılmayan 'cumhurbaşkanı imzası' tepkisi

Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:15

Güncelleme: 30.01.2025 - 19:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılmak istenen Sefaköy-Beylikdüzü Metro hattı projesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılından beri imza atmamasına tepki gösterdi. İlçe sakinlerinden Hüseyin Saka, “Artık metrobüs bu bölgenin yoğunluğunu kaldırmıyor. Hangi siyasi parti olursa olsun, böyle bir hizmeti yapmak isteyeni engelleyen, her kim olursa olsun, partisi önemli değil, ismi de önemli değil, bu insanlara ihanettir. O mevkilerdeki insanların böyle basit şeylerle uğraşmaması lazım” dedi.

Sefaköy-Beylikdüzü (TÜYAP) Metro hattı için İBB tarafından 2021 yılı itibarıyla güzergah, fizibilite ve proje çalışmaları tamamlanarak ilgili kurumlara başvurular yapıldı. Ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Yeşil Şehir Aksiyon Planı (GCAP) mutabakatı imzalandı. 19 Temmuz 2022 tarihinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya esas kesin projeler ve hattın fizibilitesi onaylandı. 5 Eylül 2022’de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu alınarak 2025’e kadar 6 kez Kamu Yatırım Programı’na dahil edilmesi için başvuru yapıldı ancak hiçbirine olumlu yanıt alınamadı.

Bir "cumhurbaşkanı imzası” bekleyen süreçle ilgili bölgedeki pek çok yere de İBB tarafından afişler ve pankartlar asıldı. Görselde, Cumhurbaşkanlığı forsunun olduğu bir kalem ve “Beklenen imza 6’ncı kez atılmadı. Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu’nun yapımı 2022’den beri engelleniyor” yazısı yer aldı.

“UTANILACAK BİR ŞEY”

Beylikdüzü’nde yaşayan yurttaşlar konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuştu. 2001 yılından beri ilçede yaşadığını belirten Hüseyin Saka, şunları söyledi:

“Artık metrobüs de bu bölgenin yoğunluğunu kesinlikle kaldırmıyor. Hangi siyasi parti olursa olsun, böyle bir hizmeti yapmak isteyeni engelleyen, her kim olursa olsun, partisi önemli değil, ismi de önemli değil, bu insanlara ihanettir. Özellikle de bu bölgede yaşayan insanlara ihanet etmektir. Oturduğumuz zaman konuşuyoruz. Hiç kimse bunu kabullenmiyor. Önemli olan, yapılan iş ve hareket. Bu hareket insanlara, bu ülkenin halkına, özellikle de bu bölgede oturan insanlara ihanettir. Ayıp bir şeydir. Bunun siyasetle bir ilgisi olamaz. Son seçimlerde iki belediye başkanlığını da CHP aldı ama bu halkın takdiridir. Bunu kabul edeceksin. Senin babanın çiftliği değil ki bu. İllaki insanlar seni mi seçecek? 21 yıldan beri seni seçiyorlar, ayıp olmuyor da şimdi CHP’yi seçince mi ayıp oluyor? Bizim buradaki metronun yapılmasını engelleyen zihniyetin neyi düşündüğünü bilemiyorum. Bizim burada buna ihtiyacımız var. Birilerinin yetkisinde olan bir kanundan dolayı o kanunu aşamıyor. Aşamadığı için de o hizmeti getiremiyor, o yatırımı yapamıyor. Bana göre utanılacak bir şey. O mevkilerdeki insanların böyle basit şeylerle uğraşmaması lazım.”

“BELEDİYE BAŞKANI CUMHURBAŞKANINA KARIŞAMAZ''

Ekrem Karakurt isimli yurttaş da şunları dile getirdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, İmamoğlu’na bırakmıyor ki adam bir şey yapsın. Engel olduğu için adam yapamıyor. Siyaset yanlış bir şey. CHP olmuş, AK Parti olmuş, MHP olmuş; kim hizmet ederse en güzel insan odur. Büyükşehir Belediyesi’ne bir cumhurbaşkanının karışması yanlıştır. Cumhurbaşkanı, herkesin cumhurbaşkanıdır. Bir belediye başkanına cumhurbaşkanı karışamaz. Cumhurbaşkanının belediye başkanına destek çıkması gerekir. Eğer güzel hizmet yapıyorsa hizmete yardımcısı olması gerekir. Bu adam hizmet yapıyor, önünü kesiyor. Bu yanlış bir şey. Halk olmasa İmamoğlu olmaz. Halk olmasa cumhurbaşkanı olmaz. Biz olmasak cumhurbaşkanına kim oy verecek? İmamoğlu burada vergi toplamasa nereden yapacak bunu? Cumhurbaşkanı bu paraları toplamasa milletin maaşını nereden verecek? Halkın vergisiyle veriyor, halk çalışıyor”.

“YAPILACAK HİZMETİ ENGELLİYOR''

Ensar isimli yurttaş, “Adam kaç kez müracaat etti, onaylanmadı. Cumhurbaşkanına sormak lazım. Adam, yapılacak hizmetleri engelliyor. Burada mağdur olan halk oluyor. İmamoğlu için değişen bir şey yok. Adam hizmet için müracaat ediyor. Adam imzalamıyor. Bir imza atacak, başka bir şey yok. İmzalamıyor. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımıza sorabilirsiniz” dedi.

“MAĞDUR OLAN HALK ENGELLENEN İMAMOĞLU''

Avcılar’da oturduğunu belirten Gürsel isimli yurttaş ise “Burada mağdur olan halk ama engellenen de Ekrem İmamoğlu. Zaten neden engellendiği de belli. Karşısındaki en büyük rakibi İmamoğlu. İmamoğlu olmasın, Mansur Yavaş olsun. Yani şu anda CHP’nin çıkaracağı her aday onun karşısında bir engel. Şu anda en büyük engel olarak kimi görüyor, İmamoğlu’nu görüyor. Bugün yapılanlara bakalım. Yakalanan gazetecilere bakalım. Haklarında açılan davalara bakalım. Bunların tamamı neyi gösteriyor? Çekememezliği, engellemeyi... Başka bir şey değil” diye konuştu.

“İKTİDARDA KALACAKLAR DİYE...''

İsmini vermek istemeyen yurttaş, “Ulaştırma Bakanı’na sorun, neden engelleniyor İmamoğlu? İmamoğlu’nu mu engelliyorlar, vatandaşı mı engelliyorlar... Bunu sorun. Adam çalışmaya çabalıyor ama bir taraftan tutup çekiliyor” derken; başka bir yurttaş da “Vallahi bunlarla baş edemiyoruz artık. İmamoğlu için, başka bir şey için değil. Halka büyük bir ceza. Niye, biz bu cezayı çekmek zorunda mıyız? Hep bunlar iktidarda kalacak diye biz büyük cezalar çekiyoruz...” diye tepki gösterdi.

“BIRAKSINLAR HİZMETİNİ YAPSIN''

Başka bir yurttaş, “Uzun zamandır imzalar atılmıyor. Biz Beylikdüzü vatandaşı olarak imzanın atılmasını bekliyoruz. Ekrem Başkan gayet istekli bu konuda, hizmet etmekte ve metrobüsü getirmekte ama imzayı bekliyoruz. Bilemiyorum yani neden engelleniyor? Bıraksınlar, hizmetini yapsın” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“YAZIKLAR OLSUN ENGELLEYENE''

Emekli bir yurttaş da “Bunu protesto ediyorum. Çünkü bu halka yapılan bir zulümdür. Rahat gidip gelemiyoruz. Bu konuda bir an önce imzalamasını talep ediyorum. Metrobüs hattı çok yoğun oluyor. Sıkışık gidiyorsun. En azından metro olduğu zaman çok rahat gidip gelinebilir. Önce Ekrem İmamoğlu, sonra halk, ikisi de engelleniyor. Yazıklar olsun engelleyene” dedi.