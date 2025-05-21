Yurttaşların bilgileri kiminle paylaşılacak?

Sağlık Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapmaya başladı. Obezite ile mücadele için yapıldığı belirtilen uygulamanın yurttaşlara ilişkin veri havuzu oluşturacak olması, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Konuyu gazetemize değerlendiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Kanatlı öncelikle obezitenin politik bir tercihin sonucu olduğunu, iktidarın sağlık politikası sonucu zengin ve yoksul arasındaki fark açıldıkça obezitenin de arttığını söyledi.

'CİDDİ SORUNLAR YARATIR'

Yurttaşın dengeli ve sağlıklı beslenme imkanından yoksun kaldığı noktada doymaya yönelik beslenme tarzının geliştiğini belirten Kanatlı, “Yurttaşın sağlıklı beslenme hakkının karşılanması devletin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı. Obezitenin şekerden tansiyona, inmeden kalp krizine kadar birçok soruna neden olduğunun altını çizen Dr. Kanatlı, “Tüm bunlar ortadayken belirli yerlerde tartılar, boy ölçerler koyarak obezite teşhisi koyarsak bu insanları nereye göndereceğiz?” dedi. “Bu yerlerin imkanları yeterli olacak mı?”, “Kapsamlı tedavi yapabilecek miyiz?” sorularını soran Dr. Kanatlı, bu hizmetin ücretsiz ve yeterli ölçüde karşılanmaması durumunun yaratacağı sorunlara dikkat çekti. Kanatlı sözlerine şöyle devam etti:

'ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİ' UYARISI

“Bu durum, kişilerin sorun ve sıkıntılarını artıracak ve başka yerlere yöneltecek. Bu da insanları Türkiye’ye “zayıflatıcı” adı altında yeni giren ve çok pahalı olan iğnelere yönelmelerini sağlayacaktır. Yıllardır Türkiye’de hastalarının gerekli olduğu durumda ölçümlerini yapan aile hekimlerine kasım ayında dayatılan bir yönetmelikle bu bilgilerin Hastalık Yönetmelik Platformu(HYP) denilen platforma aktarılması istenmiş ve buna aile hekimleri karşı çıkmıştı. Aile hekimleri tarafından elde edilen bu verilerin bir şekilde özel sağlık sigorta sistemlerine aktarılması durumunda ciddi sorunlar yaşanacağı ve özel sağlık sigorta şirketi sahiplerinin insanları obezite, tansiyon, şeker risklerine göre yurttaştan talep edeceği primini artırabileceğini düşünmekteyim. Bu tehlikeyi gören aile hekimleri zamanında bunun için itiraz edip 13 gün iş bırakma eylemin gitmiştir ama maalesef bu yönetmelik geçmişti.