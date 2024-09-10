Yurttaşların karşı çıktığı ve ÇED süreci sonlandırılan proje yeniden gündemde: Rant ısrarına devam

Yayınlanma: 10.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2024 - 04:00

Özelleştirildikten sonra Yıldırım Holding bünyesine geçen Eti Krom Köyceğiz Yayla Mahallesi’nde yapmak için birkaç yıl önce çalışmalara başladığı projeye ise yurttaşlar karşı çıktı. Yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı engellendi. Alanın Sandras Dağı ve çevresinde tehdit oluşturacağı belirtildi.

Daha sonra ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projenin iptal edildiğini duyurdu. Köylüler ve yaşam savunucularının mücadelesine karşın şirket yeni bir girişimde bulundu.

ORMAN İÇERİSİNDE

Haziran ayında yapılan iptal duyurusunun ardından bakanlık bu sefer de projeye ilişkin yeni bir çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldığını duyurdu. Şirketin hazırladığı ÇED dosyasında yer alan bilgiye göre alan yurttaşların karşı çıktığı aynı ruhsat sahası içerisinde bulunuyor. 217 hektarlık ruhsatı olan şirket bu alanın 23.95 hektarında krom ocağı işletmek istiyor.

Onay alması durumunda Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planına göre orman sayılan alanda çalışma yapılacak. Galeri açımı sırasında kazı, delme ve patlatma çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca şirket, bölgedeki ağaç sayısının da ÇED süreci tamamlandıktan sonra alınacak olan orman izniyle birlikte belirleneceğini dile getirdi.

Bunun yanında projenin gerçekleştirileceği alanın doğusunda ise Kartal Gölü Doğal Sit Alanı bulunuyor. Alana 65 metre mesafeden ise Karamukçuk Deresi geçiyor.