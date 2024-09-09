Maden suyu yüklü TIR devrildi: Yol trafiğe kapandı
Bolu’da, Mudurnu Akyazı karayolunda maden suyu yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu Mudurnu Akyazı karayolu trafiğe kapandı.
Kaza, gece saatlerinde Mudurnu Akyazı karayolunda yaşandı. Beypazarı’ndan Akyazı istikametine gitmekte olan maden suyu yüklü 06 DP 72 79 plakalı TIR kontrolden çıkarak yola devrildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Araçta yüklü bulunan maden suyu şişeleri tarlaya ve şarampole devrilirken birçok şişenin kırıldığı görüldü. Sürücü şans eseri yara almadan kendi imkanları ile aracından çıktı. Olay yerine gelen ekipler alternatif yol olarak trafiği eski Mudurnu taş kesti karayoluna yönlendirdi.
Jandarma olay yerinde çekici çağırarak TIR'ın bir an önce yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.
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