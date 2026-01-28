Yurttaşlarla iç içe belediye başkanı: İktidar CHP’li belediyeye ‘rutubetli yapılar’ bıraktı

Ankara Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, belediyeyi 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’den devraldığından bu yana yurttaşlara belediyeciliğin nasıl yapıldığına yönelik yeni bir anlayış kazandırdı. Şahin, göreve geldiği günden bugüne, her gün sabah 06.00’da Mamak’taki evinden çıkıp yurttaşlarla selamlaşıyor. Ankara’da trende, metroda, otobüste, bahçelerde, hatta kaldırımda bile vakit geçiren yurttaşlar, günün herhangi bir saatinde Şahin ile karşılaşabiliyor. Cumhuriyet, Şahin’in bir gününü birlikte deneyimleme fırsatı buldu.

SABAH SAATLERİNDE YURTTAŞLARLA GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

Şahin, her gün olduğu gibi saat 06.00’da evden çıktı. Şahin’in ilk durağı, Yeşilbayır oldu. Şahin, iktidarın daha çok oy aldığı bir bölge olarak bilinen Yeşilbayır’da yurttaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Sabah saatlerinde henüz göreve başlamış olan taksicileri durakta ziyaret eden şahin, taksicilere “günaydın” diyerek onlarla sohbet etti. Şahin, taksi durağının ardından Kayaş durağından başlamak üzere trene bindi. Tren kullanarak işe giden yurttaşlara “günaydın” diyen Şahin, günün ilk ışıklarında yurttaşların isteklerini dinledi. Belediye tarafından düzenlenebilecek işlemleri verdiği anlık talimatlarla kurmaylarına bildiren Şahin, Cebeci durağından Kayaş durağına kadar yeniden giderek yurttaşlarla sohbet etmeye devam etti.

YURTTAŞLARLA SELAMLAŞTI

Şahin, tren turunun ardından belediye otobüsüne binerek seyahat eden yurttaşlarla selamlaştı. Şahin, yurttaşlarla gerek günlük, gerek toplumsal konularda sohbet etti. Yurttaşlar, günlük yaşamında bürokraside önemli rol alan birini görmek ve onunla konuşmaktan keyif aldığını gösteren görüntüler verdi. Şahin, otobüs seyahati sırasında bazı duraklarda inerek esnaf ziyareti yapmayı da unutmadı. Şahin, otobüs seyahatinin ardından Dikimevi durağından Ankaray’a da binerek Kızılay durağına kadar yurttaşlarla sohbet etti.

HAYVANLAR SULAR ALTINDA KALIYORDU

Şahin, günlük çalışmalarını belediye personelinin çalışmalarını denetleyerek sürdürdü. İlk olarak Üreğil Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek inşası süren yapılara yönelik çalışmaları izledi. Millet Bahçesi’nde yapılan yeni hayvanat bahçesi çalışmalarına yönelik incelemelerde bulunan Şahin, eline kürek alarak personele yardımcı oldu. Bu sırada gazetemiz Cumhuriyet, iktidarın inşa edip belediyeye devrettiği Millet Bahçesi projesinin hükümet tarafından inşa edilen bölümlerini inceledi. Halihazırda bulunan hayvan çiftliği, standartlara uygun olmadığı için bölgede yaşamını sürdüren canlıları tehlikeye atıyor. Zeminle aynı yükseklik seviyesinde yapılan hayvan yaşam alanları, yağış altında kalması durumunda her seferinde sular altında kalıyor. Canlılar sular altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Bu kapsamda belediye, yeni bir yaşam alanı projesi yapma ihtiyacı duyuyor. Aynı şekilde yapılan tuvaletlerin de duvarları rutubet sonucu kararmış durumda. Belediye, o yapının da yenisini inşa ediyor.

MESCİTİN DUVARLARI RUTUBETLE KAPLI

Şahin, daha sonra 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek orada yapılan çalışmaları da inceledi. Belediye personeliyle ve yurttaşlarla sohbet eden Şahin, Ankara taşıyla döşenen ve yapımı süren mescit inşaatını denetledi. İktidarın yapıp yurttaşların hizmetine açtığı mescitin hali ise niçin yeni bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu açıklar nitelikte. Yine zeminle aynı yükseklik seviyesinde inşa edilen mescitin duvarları kapkara rutubet lekeleri ile kaplı. Duvarlar boyanıyor, bir süre sonra rutubet, yine duvarları çökertiyor. Bu kapsamda belediye, bu mescitin de yenisini yapıyor.

YURTTAŞLAR İŞ ARIYOR

Şahin, bahçede yaptığı incelemelerin ardından Mamak Devlet Hastanesi’ni de ziyaret etti. Burada yurttaşlarla konuşup dertlerini dinleyen Şahin, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yurttaşlar tarafından Şehin’e yöneltilen isteklerinin bir çoğunun ‘Çalışabileceğim bir iş var mı’ şeklinde olması da dikkat çekti.