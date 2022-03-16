Yurttaştan para toplayan, IBAN veren Diyanet 17 yıldır cami inşaatı bitiremedi

Yapımına 2005 yılında başlanan Uğurlu Camisi maddi yetersizlikler nedeniyle tamamlanamadı. Duruma tepki gösteren mahalle muhtarı Mustafa Kurt, "Ankara’ya gittik para alamadık. Çalmadığımız kapı kalmadı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 02:00
Yurttaştan para toplayan, IBAN veren Diyanet 17 yıldır cami inşaatı bitiremedi
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Trabzon’da 2005 yılında başlanan ancak Uğurlu Camisi 17 yıldır tamamlanamadı. Camiyi “satılığa çıkaran” mahalle muhtarı Mustafa Kurt, cami yapımı için vatandaştan yaklaşık 70 milyon TL yardım toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı’na tepki gösterdi.

Caminin tamamlanması için altı milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu belirten Kurt, “Milletten para istemeye, yalvarmaya utanıyorsun. Ankara’ya gittik para alamadık. Çalmadığımız kapı kalmadı” diyerek tepki gösterdi.

KENDİNE BONKÖR

Caminin tamamlanması için altı milyonluk kaynağa ihtiyaç duyulurken, yurttaşa, “Azla yetinin” diyen Diyanet’in sadece 2021’in ilk yarısında 25 milyon TL’lik harcama yaptığı ortaya çıkmıştı. Sık sık lüks otellerde düzenlenen toplantılar ve lüks makam araçlarıyla gündeme gelen kurum, 2022 yılı içinde yine yurttaştan para istedi. Diyanet tarafından il ve ilçe müftülüklerine 1 Şubat’ta gönderilen yazıda, “inşa edilmekte olan camilerin tamamlanarak ibadete açılabilmesi için milletin desteğine ihtiyaç duyulduğu” açıklaması yapılmıştı.



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