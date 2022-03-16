Yurttaştan para toplayan, IBAN veren Diyanet 17 yıldır cami inşaatı bitiremedi
Yapımına 2005 yılında başlanan Uğurlu Camisi maddi yetersizlikler nedeniyle tamamlanamadı. Duruma tepki gösteren mahalle muhtarı Mustafa Kurt, "Ankara’ya gittik para alamadık. Çalmadığımız kapı kalmadı” dedi.
Trabzon’da 2005 yılında başlanan ancak Uğurlu Camisi 17 yıldır tamamlanamadı. Camiyi “satılığa çıkaran” mahalle muhtarı Mustafa Kurt, cami yapımı için vatandaştan yaklaşık 70 milyon TL yardım toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı’na tepki gösterdi.
Caminin tamamlanması için altı milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu belirten Kurt, “Milletten para istemeye, yalvarmaya utanıyorsun. Ankara’ya gittik para alamadık. Çalmadığımız kapı kalmadı” diyerek tepki gösterdi.
KENDİNE BONKÖR
Caminin tamamlanması için altı milyonluk kaynağa ihtiyaç duyulurken, yurttaşa, “Azla yetinin” diyen Diyanet’in sadece 2021’in ilk yarısında 25 milyon TL’lik harcama yaptığı ortaya çıkmıştı. Sık sık lüks otellerde düzenlenen toplantılar ve lüks makam araçlarıyla gündeme gelen kurum, 2022 yılı içinde yine yurttaştan para istedi. Diyanet tarafından il ve ilçe müftülüklerine 1 Şubat’ta gönderilen yazıda, “inşa edilmekte olan camilerin tamamlanarak ibadete açılabilmesi için milletin desteğine ihtiyaç duyulduğu” açıklaması yapılmıştı.
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi