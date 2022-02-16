Yurttaştan 'yastık altı altın' tepkisi: Ülkeyi yönetenlerin daha fazla!

16 Şubat 2022 Çarşamba, 17:46

İktidarın yastık altı altınların piyasaya kazandırılması için harekete geçmesinin ardından yurttaşlar paniğe kapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "yastık altındaki altınların" sisteme kazandırılmasına ilişkin yeni bir ekonomi paketi açıkladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yastık altında 20 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğunu ve bunların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini söylemişti.

Cumhuriyet Tv ekibi olarak yurttaşlara 'Yastık altındaki altınların piyasa kazandırılması' hakkındaki düşüncelerini sorduk.

"BİR KURUŞ VERMEM"

Gündeme oturan, iktidarın yastık altı planını sorduğumuz yurttaşlardan birbirinden farklı yanıtlar geldi. Geçen yıllarda da benzer teklfilerin sunulduğunu ve bu gibi yöntemlerle ülkenin kurtarılamayacağını ifade eden bir yurttaş, "Gümüş de olsa bakır da olsa bir kuruşumu bile vermem" dedi.

"ONLARIN YASTIK ALTI DAHA FAZLA"

Artan hayat pahalılığına yastık altı altının bir çözüm olmayacağını dile getiren bir diğer yurttaş, "O sarayda yanan ışıklar ne kadar ekonomik kayıp biliyor musunuz? Ama sonuç itibariyle fatura halkımıza çıkıyor. Yastık altı varsa bana göre ülkeyi yönetenlerin ve ülkenin bekasını koruyanların yastık altı daha fazla. Bu yoksul halk bunu hak ediyor mu" dedi.