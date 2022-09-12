Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti!

Adana’da bir kişinin ata yumruk atarak eziyet etmesi saniye saniye görüntülendi.

İHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 21:42
Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti!
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Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936. Sokak'ta meydana geldi.

Seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi için yumruk attı. Atın kendisine vurulurken çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti. Satıcı, dakikalarca ata yumruk atarak eziyet etti.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Sokağa giden ekiplerin seyyar satıcıyı aradığı öğrenildi.


Adana yüreğir HAYVAna şiddet

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