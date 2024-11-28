Yürüyen merdivende ilginç deneme: Tersine gitmeye çalıştı!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:27

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:27

Bursa’da metroyla yolculuk yapan bir kişi, Osmangazi ilçesi Şehreküstü metro istasyonunda indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi.

Fakat bindikten bir süre sonra çalışan yürüyen merdivenler aşağı yönde hareket edince, mağdur kalan yurttaş, dakikalarca ters bindiği yürüyen merdivenden yukarı çıkmak için seferber oldu.

O anlar kameraya yansırken, bazı yurttaşlar şaşkın bakışlarla izlediği kişinin ne yaptığını anlamaya çalıştı.