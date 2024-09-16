Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan şaşırtıcı teklif!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:04

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:04

2024 Paris Olimpiyatları’nda kazandığı bronz madalya ve dünya çapında tanınan ikonik ‘eli cebinde’ atış pozuyla ünlenen milli atıcı Yusuf Dikeç, şimdi Hindistan’dan sürpriz bir teklif aldı. Bollywood'un ünlü yapımcıları, başarılı Türk sporcuya bir reklam filminde rol alması için resmi bir teklif sundu. Teklifin oldukça yüksek bir ücret önerdiği ve Dikeç’in teklifi değerlendirdiği iddia ediliyor.

Paris Olimpiyatları’ndaki başarısı ve verdiği poz, Dikeç’i sadece spor dünyasında değil, sinema dünyasında da konuşulan bir isim haline getirdi. Özellikle ‘cool’ tavırları ve karizmasıyla dikkat çeken Dikeç, bazı hayranları tarafından James Bond karakteriyle karşılaştırılıyor.

Eğer Yusuf Dikeç, Bollywood’dan gelen bu büyük teklifi kabul ederse, Hindistan’a giderek reklam filminde yer alacak ve geniş bir hayran kitlesiyle buluşacak. Bu teklif, Dikeç’in uluslararası kariyerinde yeni bir dönüm noktası olabilir.