Yusuf Kurt, liyakatsizlik sorununa dikkat çekti: 'Eğitim vermeden sahaya sürdüler!'

Eskişehir Seyitgazi’de çıkan, gitgide büyüyerek çevre bölgelere sıçrayan orman yangınında 10 kişi şehit oldu.

Cumhuriyet’e konuşan Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, en büyük sorunun liyakatsizlik olduğuna dikkat çekti. Kurt, “Yangına geçmişte müdahale etmemiş, uzman olmayan kişiler, rotasyon meselesiyle yangın bölgelerinde görev almaya başladılar. Yangının okulu yok. Kurum bunu kendi içerisinde çözüyordu fakat bu eğitim merkezleri de kapatılmaya başlandı. Dolayısıyla yangın konusunda eğitim almamış personelin yangına müdahale etmesi ciddi sorunları beraberinde getiriyor” dedi.

Eskişehir’de yangının meydana geldiği bölgeye giden Kurt, “Yangınlarla ilgili çok fazla değişken var. Sadece iktidarın politikaları değil, iklim değişikliğinden yangın söndürmeyle ilgili alışkanlıklarımıza kadar birçok şeyin elden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

“YANGININ BİR DİLİ VAR”

Yangın konusunda yeterince deneyime sahip olunmadığını ifade eden Kurt, “Yangının bir dili var. Bu dili okumayan, yangını yönetemez. Havayı, nemi, topoğrafyayı dinleyeceksin. Yangına müdahale ederken önceden tedbir almalısın. Olası kaçış noktalarını belirlemelisin” gibi önlemlerin alınmadığını söyledi.

Günümüzde yangınların büyüme hızının daha yüksek olduğunu da belirten Kurt, “Önceden nem daha yüksek olduğundan yangın daha yavaş ilerliyordu. Şimdilerde yangının ilerleme hızı çok yüksek. Rüzgâr bir anda terse dönebiliyor. Bunlar yıllar içerisinde tecrübeyle öğreniliyor. Bu rotasyonlarla durmadan bölgeye acemi insanları alanlar, bölgeyi bilen kişileri başka bölgelere tayin ettiler” diye konuştu.

“ENVANTER SORUNU”

Liyakatsizlik sorununun yanı sıra envanter sorunu olduğunu da söyleyen Kurt, “Dün (önceki gün) Eskişehir Orman Bölge Müdürü yangının ortasında kaldı. Helikopterden su atılarak kurtarıldı. Şunu açıkça söyleyeyim: Eğer bir komutan esir düşüyorsa, ordusunun düşmeme ihtimali yok. Orada ne olup bittiğini söylemek için henüz çok erken ama ciddi bir liyakat sorunu olduğunu net olarak söyleyebilirim. Bu liyakat sorunu da artık maalesef ormanlarımızı değil, yüreğimizi de yakıyor” dedi.