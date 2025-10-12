Yusuf Tekin'den Bahçeli'ye: 'Milli birlik ve beraberliğimizin bir sigortası'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bağışladığı arazi üzerine yaptırılan 'Horasan Erenleri Dergahı Cemevi' açılışına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

"ÖZEL BİR PARANTEZ AÇMAK İSTİYORUM"

Tekin, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel bir parantez açmak istiyorum. Çünkü o gerçekten benim teorik olarak hayata geçirmeye çalıştığım milli birlik ve beraberliğimizin bir sigortası. Bunu her ortamda dile getiriyorum. Bugün burada katkı verdiği, fikir babası olduğu bir mekanın da açılışını yapıyoruz. Bu tesis, benim yapmaya çalıştığım milli birliği ve beraberliği hayata geçirecek, uygulamaya geçirecek önemli bir tesis. Ben bu vesileyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve buranın her adımıyla ilgilenen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım beyefendiye özel teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.