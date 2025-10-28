Yusuf Tekin duyurdu: MEB'den ara tatil kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2025-2026 çalışma takvimine göre, öğrenciler kasım ayında kısa bir ara verecek.

Ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

TEKİN DUYURDU: ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediği ara tatil kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tekin, “Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

📌 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftası çevrim içi olarak gerçekleştirilecek❗️



Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak… — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 28, 2025

Böylece, öğretmenler bu tarihlerde okulda yüz yüze değil, çevrim içi platformlar üzerinden mesleki gelişim faaliyetlerine katılacak.