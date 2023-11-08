Yusufeli nerede? Yusufeli nereye bağlı? Yusufeli'nin neyi meşhur? Yusufeli kaymakamı, belediye başkanı kim?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:50

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:50

Yusufeli'nin kaymakamı, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmeyince hesabı ödemeden mekanı terk etti.

YUSUFELİ NEREDE?

Yusufeli, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Artvin iline bağlı bir ilçedir. Artvin kentine olan uzaklığı yaklaşık 76 km, Erzurum'a ise 139 km mesafededir. Ulaşım Erzurum-Artvin karayolu ile sağlanır.

YUSUFELİ'NİN TARİHİ

İlk ilçe teşkilatı Erzurum iline bağlı olarak 1879 yılında KİSKİM kazası adı ile kuruldu. Kazanın resmi adı ise Kiskim beyleri torunlarının zorlamaları ile kabul edildi. 1912 yılında ilçenin Kiskim olan adı Yusufeli olarak değiştirildi. 1915 yılında Rus işgali başlayınca , 1916’da tedbir için kayıtlar Bayburt’a taşındı ve 1918’de Ruslar geri çekilince Ersis’e geri getirildi.



1933 yılında Rize Merkezli Çoruh vilayeti kurulup Artvin’de bu Vilayetin ilçesi olunca Yusufeli bu sefer köyleri ile birlikte Erzurum’a bağlandı. 1936 yılında Rize Merkezli Çoruh Vilayeti kaldırılarak, merkezi Artvin olmak üzere yeni Çoruh vilayeti kurulunca, Yusufeli’de Erzurum’dan alınarak Artvin’e bağlandı. 1950 de şimdiki yerine taşındı. Tarihi boyunca bir çok kez yer değiştiren Yusufeli ilçesi Çoruh nehri üzerine yapılan barajlar nedeniyle 2023 yılında bir kez daha yer değiştiriyor.

YUSUFELİ'NİN NEYİ MEŞHUR?

Yusufeli cağ kebabı ile ünlüdür.



YUSUFELİ KAYMAKAMI KİM?

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'dir.

Hacı Kerim Meral, 01 Temmuz 1990 tarihinde Gümüşhane Köse İlçesi Salyazı Köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Salyazı İlkokulunda, Liseyi Gümüşhane Anadolu Lisesinde, Üniversite Öğrenimini ise Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olarak tamamladı. 2012 yılında Üniversiteden mezun olduktan 3 ay sonra İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak atandı. Burada yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılının Haziran ayında Edirne İl Göç İdaresinde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına devam etti.

2 Eylül 2018 tarihinde açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 11 Mart 2019'da Mülki İdare Amirliği mesleğine 107. Dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İl Merkez Stajını Edirne Valiliğinde yaptıktan sonra, Kaymakam Refikliği stajlarını sırasıyla; Denizli'nin Sarayköy, Diyarbakır'ın Silvan İlçelerinde tamamladı. 10 Haziran 2019 tarihinde Sivas Hafik Kaymakam Vekili olarak görevine devam ederken, 11 Eylül 2020 tarihinde Sivas İmranlı İlçesine Kaymakam Vekili, 08 Eylül 2021 tarihinde Rize İkizdere Kaymakamı, 12 Ağustos 2022 tarihinde Karaman Ermenek Kaymakamlığına atandı.

24.08.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 23.08.2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Atama Kararı ile Yusufeli İlçesi Kaymakamlığına atanan Sayın Hacı Kerim MERAL, 05 Eylül 2023 tarihi itibariyle görevine başladı.

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Yusufeli Belediye Başkanı AKP'li Eyüp Aytekin'dir.