Yusufeli Tüneli'nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde kontrolden çıkarak duvara çarpan kamyonetteki Fermiye Yıldız (67) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:24
Yusufeli Tüneli'nde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Feci kaza, akşam saatlerinde Artvin-Yusufeli karayolunun Sebzeciler mevkisindeki T21 tünelinde meydana geldi. Erzurum’dan Artvin istikametine giden Üresin Altun (55) yönetimindeki 08 ABL 663 plakalı kamyonet, kontrol çıkıp, tünel duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Medine Altun (85) ve Fermiye Yıldız yaralandı. Tünelden geçen araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fermiye Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

 

 


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