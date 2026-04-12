Yüz binlerce telefon kapanabilir... BTK son tarihi açıkladı: Çift IMEI devri sona eriyor

Birçok kişinin yurt dışından dönerken beraberinde getirdiği cep telefonlarında yaşanan kayıt usulsüzlükleri artık pahalıya mal olmaya başlıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sürdürdüğü denetimler, sistemi kandırarak birden fazla cihazı tek bir pasaportla kayıt altına almaya çalışanları tek tek gün yüzüne çıkardı. Şimdi ise bu cihazlar için geri sayım başladı, BTK son tarihi açıkladı.

ÇİFT IMEI DEVRİ BİTTİ: YÜZ BİNLERCE TELEFON KAPATILACAK

BTK'nin gerçekleştirdiği teknik incelemeler sonucu ilginç bir yöntemi deşifre edilmişti.

Yurt dışından telefon getiren bazı kişiler, çift SIM kartlı cihazların ikinci IMEI numarasını bambaşka bir telefon için sisteme kaydettiriyor; böylece tek bir kayıt hakkından iki farklı cihaz için yararlanıyordu.

Ancak mevcut mevzuata göre her pasaport sahibi üç yılda yalnızca bir kez yurt dışından telefon getirebilir ve bu hak tek bir cihaz için kullanılabilir.

Bu yöntem sayesinde ikinci cihaz için kayıt ücretinin ödenmediği saptanmıştı. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirmiş, bu durumda olan 100 binlerce telefon olduğu öğrenilmişti.

1 MAYIS'A KADAR ZAMAN VERİLDİ

1 Mayıs'a kadar kayıt ücreti olan 54 bin 258 lirayı yatırmayanların telefonları erişime kapatılacak. Telefonu kayıt dışı olmaya devam edenler e-Devlet üzerinden bu ücreti yatırarak cihazı yasal statüye kavuşturabilir.

Yurt dışından getirilen cihazlarda 'en geç 120 gün içinde kayıt yapılması gerekiyor' şeklindeki kural da aynen geçerliliğini koruyor.

Bu gelişmelerle birlikte daha önce bir çözüm yolu olarak kullanılan başka bir uygulama da son buluyor. Aynı zamanda daha önce çift SIM ve e-SIM'li telefonlarda kullanılan 'iki hatla kullanım süresini uzatma' yöntemi de sona erecek.

Artık bu tür geçici geçiş imkânlarına başvurmak mümkün olmayacak; cihazların ya kayıt ücreti ödenerek yasal hale getirilmesi ya da şebeke erişiminden yoksun kalması söz konusu olacak.

Cihazının IMEI numarasına ilişkin uyarı mesajı alan ya da cihazının durumunu sorgulayan kullanıcıların 1 Mayıs 2026 öncesinde e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Aksi hâlde bu tarihten itibaren söz konusu cihazlar Türkiye'deki hiçbir operatörün şebekesinde sinyal alamayacak.