Yüzüncü Yıl Platformu'nun Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla basın açıklaması
Yüzüncü Yıl Platformu Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.
Yüzüncü Yıl Platformu, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünde kamuoyuna şu açıklamalarda bulundu:
Laik Cumhuriyetimizin 101. yaşını coşku, gurur ve aydınlık bir geleceğe duyduğumuz inanç ve güvenle kutluyoruz.
Ama bu mutlu günde hâlâ eski bir hukukun övgüsünü yapanları; Harf Devrimi’ne, Çağdaş Eğitime, Çağdaş Hukuka, Kadın-Erkek Eşitliğine karşı çıkanları; hatta halifeliğin kurulmasını isteyenleri; “İnançlara Saygı” bahanesi ile medreseleri, softaları, sivil toplum örgütü maskesi kullanan cemaatleri koruyanları anayasa suçu işledikleri için SUÇLAYARAK REDDEDİYORUZ.
Bizler Yüzüncü Yıl Platformu olarak, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün devrimlerini, bin bir emekle gerçekleştirdiklerini, en önemli emaneti olan “Laik Cumhuriyeti” ne pahasına olursa olsun, sonsuza dek yaşatacağımıza SÖZ VERİYORUZ.
YÜZÜNCÜ YIL PLATFORMU:
Beşiktaş Engelliler Eğitim Spor ve Turizm Derneği
Doğa İçin Sanat Derneği
Eğitim-İş 2 No'lu Şube
Görme Özürlüler Derneği
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
İstanbul Öğretmen Okulu Mezunları Derneği
Kadın Araştırmaları Derneği
Kadın ve Mücadele Derneği
Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği
Müzik Eğitimcileri Derneği
Onuncu Köy Derneği
Öğretmen Okullular ve Eğitimciler Derneği
Tüm Öğretim Elemanları Derneği
Türk Kadınlar Birliği Bakırköy-Beşiktaş-Şişli Şubeleri
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği
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