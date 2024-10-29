Yüzüncü Yıl Platformu'nun Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla basın açıklaması

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Yüzüncü Yıl Platformu, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünde kamuoyuna şu açıklamalarda bulundu:

Laik Cumhuriyetimizin 101. yaşını coşku, gurur ve aydınlık bir geleceğe duyduğumuz inanç ve güvenle kutluyoruz.

Ama bu mutlu günde hâlâ eski bir hukukun övgüsünü yapanları; Harf Devrimi’ne, Çağdaş Eğitime, Çağdaş Hukuka, Kadın-Erkek Eşitliğine karşı çıkanları; hatta halifeliğin kurulmasını isteyenleri; “İnançlara Saygı” bahanesi ile medreseleri, softaları, sivil toplum örgütü maskesi kullanan cemaatleri koruyanları anayasa suçu işledikleri için SUÇLAYARAK REDDEDİYORUZ.

Bizler Yüzüncü Yıl Platformu olarak, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün devrimlerini, bin bir emekle gerçekleştirdiklerini, en önemli emaneti olan “Laik Cumhuriyeti” ne pahasına olursa olsun, sonsuza dek yaşatacağımıza SÖZ VERİYORUZ.

YÜZÜNCÜ YIL PLATFORMU:

Beşiktaş Engelliler Eğitim Spor ve Turizm Derneği

Doğa İçin Sanat Derneği

Eğitim-İş 2 No'lu Şube

Görme Özürlüler Derneği

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

İstanbul Öğretmen Okulu Mezunları Derneği

Kadın Araştırmaları Derneği

Kadın ve Mücadele Derneği

Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği

Müzik Eğitimcileri Derneği

Onuncu Köy Derneği

Öğretmen Okullular ve Eğitimciler Derneği

Tüm Öğretim Elemanları Derneği

Türk Kadınlar Birliği Bakırköy-Beşiktaş-Şişli Şubeleri

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği