Yüzünde dalış maskesi takılı halde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde yer alan Atatürk Parkı'ndaki falezlerin ön kısmında meydana geldi. Bölgede yüzen Nazif Şantekin, su yüzeyinde yüzünde dalış maskesi takılı bir erkeğin hareketsiz durduğunu görünce denizden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarının sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden bulunduğu yerden bota alınarak Yat Limanı'na götürüldü.

EŞYALARI FALEZLERDE BULUNDU

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede eşyalarını bulduğu kişinin kimliğinin Deniz Gül olduğunu, falezlerden denize doğru inip, dalış maskesi takarak yüzmeye başladığını belirledi. Deniz Gül'ün eşyaları arasında yapılan incelemede, engelli kartına da rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Deniz Gül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"DENİZDE YÜZÜSTÜ DURUYORDU"

Deniz Gül'ü hareketsiz halde su üzerinde gören Nazif Şantekin, "Sabah sahilden denize girip yüzdüm. Buraya kadar geldiğimde suyun üzerinde cesedi gördüm. Balık tutan arkadaşlara da durumu anlatarak, 'Aşağıda ceset var' dedim. Sonrasında tekrar aşağı döndüm. Polisi arayıp, durumu izah ettim. Denizde yüzüstü duruyordu. Üzerinde şort ve yüzünde şnorkel vardı. Ekipler sudan çıkardığında da yüzünde hala şnorkel bulunuyordu. Polis ekipleri gelip eşyalarını incelediğinde engelli kartı da çıktı. Biz engelli olduğunu onlardan öğrendik. Yüzüstü boğulmuş şekilde yatıyordu" dedi. Soruşturma sürüyor