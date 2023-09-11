Yüzüne kaldırım taşı atılmıştı... Saldırıya uğrayan lise öğrencisi yaşadıklarını anlattı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:02

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:06

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Eski Habibler Mahallesi’nde geçen perşembe günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi M.N.K., okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluştu.

ÖNCE SÖZLE TACİZ ETTİLER

Okulun yanındaki bir parkta oturan çocuk ve arkadaşı, yanlarına gelen bir grup erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı. Ç.İ. isimli genç ise genç kızları rahatsız eden grubu uyarıp tepki gösterdi.

Bunun üzerine grup ile genç arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Ç.İ. darbedildi. Bir süre sonra kız arkadaşlarını da yanına alan genç bölgeden hızla ayrıldı.

PEŞLERİNİ BIRAKMADILAR

Ancak peşlerini bırakmayan grup, çağırdıkları arkadaşlarıyla birlikte takip ettikleri gençlerin bir kez daha önlerini kesti. Burada yeniden başlayan tartışmada Ç.İ. bir kez daha darbedildi. Bunun üzerine arkadaşını korumak isteyen M.N.K. araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K.’nin yüzüne geldi. Kanlar içinde yere yığılan çocuk olay yerinde baygınlık geçirirken bir süre sonra olay yerine gelen bir otomobil ile hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun yüzüne dikiş atıldığı ve 5 dişinin de kırıldığı öğrenildi. Arbede esnasında Ç.İ.’nin de kesilen kulağına dikiş atıldığı öğrenildi.

"15 YAŞINDAYIM HAYATIM KARARDI"

Olayın ardından yaşadığı korku ve şoku hala atlatamadığını anlatan 15 yaşındaki M.N.K., “Her şey çok ani oldu zaten, ben de beklemiyordum. 15 yaşındayım hayatım karardı, yüzüm değişti. Okul hayatım bitti, herkes hak ettiği cezayı alacak. Olaydan sonra hiç sosyalleşme gereği duymadım, istemedim” ifadelerini kullandı.

"İNSANIN VİCDANI ALMIYOR"

Kızının başına gelen olayı duyduğu an büyük korku yaşadığını, kişilerin en büyük cezayı almasını istediğini ifade eden anne Sevil K., şu ifadeleri kullandı:

“Kızım, tanımıyor kişiyi, hatta okul müdürüyle konuştum, birkaç ay öncesinden nakille geliyor bu çocuk, sadece okulda 2 kere gördüklerini söylediler. Öğretmenler bile çocuğu tam görmemişken benim çocuğum bu insanı nasıl tanısın. Orada kitap almaya gelen onlar da çocuklar, benim çocuğum da oradan kitap almaya gidiyor. İtiş kakış oluyor, öldürme seviyesinde nasıl taşı alır da çocuğun yüzüne fırlatırsın, insanın vicdanı almıyor, aklım hiç almıyor. Allah korusun benim çocuğuma bir şey olmuş olsaydı 4 gündür ateşler içerisindeydim, cehennemde yaşıyor gibiydik, çok şükür bir şey olmadı, bizim yanımızda, Allah bize bağışladı. Ama herkesin yaptığı hatanın bedelinin olduğunu öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Nefes alamıyor 4 gündür, biz nefes alamıyoruz. Bir yudum su içemedi, acilde sadece serumla beslendi biz de aynı durumdaydık, ağlayarak, sıçrayarak uyandı.

"DİŞLERİ KIRILMIŞ, BURNU YARILMIŞ"

Kendi halinde bir kız bizim evimizde, ’neredesin kızım’ diye seslendiğimde sesi sonradan gelen bir kız, şimdi yanımızdan ayrılamıyor. Dışarı çıksak da bizim yanımızda, evde olsak da bu çocuklarımıza neden bunu layık görüyorlar. Allah başkasına yaşatmasın, gerçekten çok kötü, berbat bir duygu. Kimseye cevap vermiyoruz, kimseyle iletişimimiz yok, kanun arkamızda, yanımızda ne ceza verilirse onu bekliyoruz, inşallah da güzel bir ceza alırlar. Büyük kızımla yolda, tramvaydaydım, eşim bana ‘neredesin, çocuğun dizine taş atmışlar, dizi kırılmış’ dedi. Eşim o sinirle anlamıyor, çocuğumun dişleri kırılmış, burnu yarılmış."

"NEDEN AMBULANSI ÇAĞIRIP MÜDAHALE EDİLMEDİ"

Kızının yaşadıklarının tüm aileyi çok üzdüğünü bir baba olarak olayın peşini bırakmayacağını aktaran Mehmet K., “Ne yapacağımı şaşırdım, atladım arabaya Haseki hastanesine acile götürmüşler fakat o an şaşkınlıkla baya bir uzaklaşmışım sonra geri döndüm, geldim. Kızımın anlattığına göre vuran çocuğun babasıymış zaten benim kızımı hastaneye götüren. Orada kızım 15-20 dakika baygın halde yatmış. Vuran çocuk babasını, ağabeyini artık arkadaşlarını, etrafını aramış onlar gelmiş. Ambulansı bile aramamışlar. Deli gibi döndüm, durdum, her şey film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor, hastaneye gittiğimde vuran şahsın babasıymış, neden örtbas etmeye çalıştılar. Neden ambulansı çağırıp ilk müdahale edilmedi de benim kızım yarı baygın en az 15-20 dakika yattı. Bence bu işte babasının da tanıdıklarının da parmağı var. Tamamen tesadüfi gerçekleşen olaylar, ben haberlerde gördüm; arkadaşlık teklif etmiş, reddetmiş böyle bir şey kesinlikle yok. Vuran çocuğu sadece bir kez görmüş kızım. Çok destek mesajları geldi, arayan soran oldu ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçişleri, Aile Bakanlığı, polisimiz, emniyetimiz, savcılarımız hepsi inanılmaz şekilde dahil oldular olaya, ivedilikle de 2 tanesini yakaladılar, 2 tanesini daha yakalamışlardı" diye konuştu.

"CEZASINI BULMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Kızının olay sonrası travma yaşadığını yalnız kalamadığını anlatan baba Mehmet K, "Kesinlikle yalnız kalamıyor, ağlayarak uyanıyor, dışarı çıkamıyor, sürekli ağlıyor. Bu durum bizi çok üzüyor, 4 gündür daha yeni sıvı gıda, su aldı, biraz çorba içirdik. Dün sabah psikoloğa gittik, olayın sıcaklığıyla yaşadığı travmaların gayet normal olduğunu söylediler. Bütün hayatımdan vazgeçeceğim, ben bu davayı sürdüreceğim, kızıma yapılan bu haksızlığın cezasını bulması için ne gerekiyorsa yapacağım. 2 kişinin tutuklanması çok iyi oldu. İnşallah diğerleri de tutuklanır, benim kızım şu an hiçbir şey hatırlamıyor. Araya giren çocuğun söylediği şu; ‘En son beni o kadar dövdüler ki yüzüme zarar verecekler, kesecekler gibi yere kapaklandım, yüzümü kapattım. Birinin kulağımı tutuğunu hissettim, refleks kafamı çevirmemle beraber bir acı hissettim’ dedi. Kulağını kesmişler, kökünden kesip kopartacaklarmış. O esnada bir tanesinin taş alıp, çocuğun üstüne yürüdüğünü görünce kızım bu çocuk benim yüzümden olaya dahil oldu diye dayanamamış. Orada kendini feda etmiş, kızıma gelen taş kazara ama sonuçta bilinçli ve bilerek, o çocuğa da gelebilirdi, öldüredebilirdi” dedi.