Müzisyen Can Tunaboylu tarafından şiddete uğrayan Aybike Çelik’in davası görüldü: Sanık mağdur olduğunu öne sürdü

Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:07

Güncelleme: 23.05.2024 - 15:20

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Can Tunaboylu duruşmada yaptığı savunmada "Sanatçı bir insanım. Hayatım boyunca hiçbir şiddet olayında karışmadım. İnişli çıkışlı duygusal bir ilişkimiz oldu. Kendisi aynı yıl mart ayında protez tırnaklarıyla beni çizip yüzümü morartmıştı ve darp raporu aldım. Soruşturma devam etmektedir" dedi. Olaya ilişkin konuşan Tunaboylu, "Dava konusu olay günü konserden çıkıp eve geldiğimizde müşteki kıskançlıktan sinir krizi geçirerek bana saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. Yeter artık diyerek kollarımı açtım sanırım bu sırada elim müştekinin yüzüne gelmiş. Kasten vurmadım. Topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Sabaha kadar sinir krizi devam etti. Daha sonra polis geldi. Şikayetçi olmadığımıza dair tutanak tutuldu. Bu olaylar sabah da devam etti. Komşular geldi kapımızı çaldı. Komşumuz bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Bu sırada kendisini hastaneye götürmek istedim ancak istemedi. İki sonra festivale gittim müşteki bu sürede şikayetçi olmadı. Mesajlar atarak eve dönmemi istedi" ifadelerini kullandı.

EŞYALARA DA ZARAR VERİYORDU

Aybike Çelik ise ifadesinde, "Bana karşı ilk şiddetini ailem depremzedeyken gerçekleştirdi. Sayısız telefonumu kırdı. Evdeki eşyalara zarar veriyordu. Bütün kapıları dolapları kırdı. En son olayın gerçekleştiği gün de şahısa şiddette bulunmadım. Kıskançlığım yersiz ve gereksiz değildir. Olay günü bana yumruk attı. Evde kaldıkça şahsın müzik grubunun vokalistinin hamile eşine darp olayını okudum. Ben darp raporu almamam için evde tutulduğumu anladım" dedi.

Duruşmayı 10 Ekim'e erteleyen mahkeme bir sonraki duruşma tanıkların dinlenmesine karar verdi.

PLATFORMDAN DESTEK

Duruşma öncesi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. Platformdan Nuran Karahan, "Aybike arkadaşımız sistematik bir şekilde günlerce alıkonuldu, şiddete uğradı, tehditlere maruz kaldı. Günler sonra ancak kurtulup şikayetçi olabilecek gücü ve imkanı kendinde bulabildi. Bütün dava sürecini takip edeceğiz. Sürecin adaletle sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız. Mücadelemizi vereceğiz. Aybike Çelik asla yalnız yürümeyecek" dedi.