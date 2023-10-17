Sevgilisini darbettiği iddia edilen gitarist Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu, oğlunu böyle savundu: 'Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 18:28

Güncelleme: 17.10.2023 - 18:55

Türk punk grubu Reptilians from Andromeda’nın eski vokalisti Aybike Çelik, eski sevgilisi olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu tarafından şiddet gördüğünü iddia etti.

Sosyal medya hesabından gözü mor, kolu sarılı halde fotoğraflarını paylaşan Aybike Çelik şu iddialarda bulundu:

“3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyonuyla evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi. Konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. ‘Burada istenmiyorsun’ diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti anlatamadım. Yaşadığım ‘Stockholm Sendromu’ nedeniyle yine ona kaçmak durumunda kaldım. Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim. Kolumdaki kırık, basit bir tip bir müdahaleyle çözülemeyeceği için dava otomatik olarak açıldı.”

TUNABOYLU KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Can Tunaboylu da iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

“Konu yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmaya zarar vermemek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğundan tüm delilerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da suç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için üzüntü duyuyorum. Son olarak yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek gruba da zarar vermemek için bir süre dinlenme kararı aldığımı bilgilerinize sunarım.”

“OĞLUM İFTİRAYA UĞRADI”

Hürriyet’te yer alan habere göre; Can Tunaboylu’nun oyuncu olan annesi Ayşe Tunaboylu ise oğlunun iftiraya uğradığını söyledi:

Tunaboylu, “Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. İş yargı aşamasında. Onlar grup olarak da lince uğratılıyor. Grubu dağıtmaya çalışıyor” ifadelerine kullandı.