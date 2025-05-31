Zabıt katibi skandalı: Savcı şifresiyle UYAP’a girip dosya kapattı, tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli zabıt katibi A.Y’nin, görev yaptığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) hesaplarına kendi erişimi üzerinden girerek bazı şüpheliler hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" kararlarını usulsüz biçimde verdiğini tespit etti.

Soruşturma dosyalarına izinsiz müdahale eden zabıt katibinin bu işlemleri maddi menfaat karşılığı yaptığı ve dosya takibi adı altında çeşitli usulsüzlüklere imza attığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

İhbar üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Y'nin görevine son vererek olayla ilgili çok yönlü bir inceleme başlattı. Katibin eylemleri ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişi ve kurumlara yönelik MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na bilgi yazıları gönderildi. Noter işlemleri de mercek altına alındı.

A.Y'nin görevde bulunduğu dönemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen tüm dosyalar tekrar incelenmeye başlandı. Henüz karara bağlanmamış soruşturmalar da olası usulsüzlük açısından denetim altına alındı.

SAHTE EVRAK VE KONTROLÜ ENGELLEME

Yürütülen soruşturma kapsamında zabıt katibinin, soruşturma savcısının ve başsavcı vekilinin kontrolünü devre dışı bırakmak amacıyla sahte evraklar oluşturduğu, bu belgelerle dosya içeriği ile karar arasında uyum sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı.

A.Y’nin bu işlemleri savcıların bilgisi ve rızası dışında yaptığı, şifrelerini yasa dışı şekilde kullanarak sistemde değişiklikler gerçekleştirdiği ifade edildi.

USULSÜZ KARARLAR İPTAL EDİLDİ

Başsavcılık, A.Y'nin usulsüz şekilde kapattığı tüm dosyalara ilişkin kararları kaldırdı. Bu kapsamda haklarında yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden bazıları tutuklandı. Bazı şüphelilerin ise soruşturma sürecinde yurt dışında olduğu ve haklarında çıkarılan yakalama kararlarının sürdüğü belirtildi.

TUTUKLANDI, SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Gözaltına alınan zabıt katibi A.Y, "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla tutuklandı. İfadesinde, işlemleri tek başına gerçekleştirdiğini ve savcıların şifrelerini kullanarak sisteme girdiğini itiraf etti.

Adalet sisteminde ciddi güvenlik zaaflarını ortaya koyan olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreçler titizlikle sürdürülüyor.