Zabıta memurlarının kumar oynatılmasına göz yumduğu iddia edildi: Festivalde kumar skandalı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen 25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Kültür, Sanat ve Spor Festivali kumar oynatıldığı iddialarına sahne oldu, şans oyunları masaları sosyal medyada paylaşıldı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyeyi sert sözlerle eleştirerek “Sosyal belediyecilikten kastınız çocukları kumara alıştırmak mı?” diye konuştu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise festivali “Çakma Las Vegas” olarak tanımlayarak “Adı festival ama kültür, sanat, spor yok; her yer kumar!” dedi. Çömez, zabıtaların denetim yapmadığını da iddia etti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise “Kültürel mirasımız Hıdrellez bile AKP iktidarı eliyle lekelendi” dedi. Tepkiler üzerine Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, zabıta müdürünü açığa aldı.